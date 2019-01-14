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Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15572
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.01.19 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
помню ты купил сто коробок водки

Сто? Зачем? Кажется - 4 или 5.
На моих поминках, я думаю,что
человек 100 должно собраться.
На официальной церемонии- у нас,
водку на стол - не ставят.
Ну кексы с кофе. Потом уже самых
близких, приглашают - домой.
Там уже идёт и водка - в ход,
но всё в пределах - разумного.
Так мы делали, когда хоронили
Родителей. Бутылок 5 всего - выпили,
если не меньше.Просто сидели, вспоминали
всякие случаи, детства нашего.
Никто не плакал, и не рвал волосы на голове.
Я уже сценарий - своих похорон - написал.
Барбара знает, кого нужно-пригласить,
домой. Я пишу - обращение к ним... :lol: :-o ;-)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2461
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.01.19 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
На моих поминках, я думаю,что человек 100 должно собраться.


какого числа?
заранее сообщи.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15572
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.01.19 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
заранее сообщи.

Я тебе предлагал - дружбу,
но ты меня игнорируеш.
Кстати зайди ко мне в друзья,
и увидишь,что там с большой буквы... :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2461
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.01.19 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
и увидишь,что там с большой буквы...

я же тебе говорю, это после перегистрации.
ты стал маленький.
до этого был большой.
но я не виноват в этом.
напиши письмо , тебе пойдут навстречу, должны, так считаю.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2461
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.01.19 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у тебя кстати последний вход - 22.12.18 13:06
ты как вошел тогда,так и комп не выключал?
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15572
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.01.19 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс,зайди ко мне в друзья - сегодня.
И будет у тебя с большой... :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15572
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.01.19 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
и комп не выключал?

Нет, а зачем?... :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2461
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.01.19 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну раз в год надо выключать вроде.
для профилактики.
пропылесосить.

[Исправлено: alex_60, 14.01.2019 - 17:48]
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15572
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.01.19 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Большой,стоит, даже кто стал у меня-
другом, после регистрации. Ну не хочешь-
не надо...
Потом можешь выкинуть меня из своих друзей.
У меня их 92. Вот к примеру,нужен мне сроно
Снайпер. Нажал клавишу и он тут как тут.
И не надо мне его на форуме искать... :lol: :oops: :-P
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2461
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.01.19 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Большой,стоит, даже кто стал

А почему ты тогда маленький?
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