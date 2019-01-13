Соглашусь, половину из 10 притянули за уши, причём речь про областной центр, а факты про область и к городу относятся лишь постольку поскольку. Гордость города ФК Тобол...сомнительная и офигительно дорогостоящая... идущая в разрез с успехами и вложениями в другие виды спорта. Колонию в Кушмуруне к чему приплели? Разваливающаяся и содержащаяся кое-как набережная - это не достопримечательность. Это объект по ежегодному "освоению" бюджета. Для меня Парк Победы- это достопримечательность с историей... но она, вероятно, не в рамках рухнамы... Поэтому два Дважды Героя Советского Союза из 4-х - кустанайцы в список знаменательных уроженцев не вошли. Столица автопрома... ну-ну... в которой от первого до последнего акимчика ездят на чём угодно, но не на детище костанайского автопрома.
не важно это ... для сегодняшних курлы кунов это все одно и то же: Кустанай, Кушмурун, Джетыгара. Образование сейчас самое лучшее - результаты на лицо... то ли еще увидим/услышим. Надо быть готовым и не удивляться.
yudjin: в список знаменательных уроженцев не вошли
я тоже ожидала что будут названо поболее имен. А тут обошлись лишь Дычко и Левитом - причем оба как бы не кустанайцы по месту рождения - если по честному до конца. Нет, оказывается, у нас больше заслуженных, известных за пределами не то что города, но и республики людей.... Стыдно!!!! Стыдно за авторов ролика!!!! Уровень на поверхности
Костана́й[5] (каз. Қостанай (инф.); с 1893 до 1895 года Николаевск, до 17 июня 1997 года Кустана́й) — город в Казахстане, административный центр Костанайской области.
....лучше рассказали как раздолбали хим. завод,почему не работает КСК или ка растаскивали ЗДД и почему перестали ездит тралейбусы,когда весь мир переходит на экологический городской транспорт а в этом городе убрали тралейбусные линии,как назвать таких руководителей язык не поворачивается....
вот налицо: переворачивание истории отдельно взятого города. При том что "участники" этой истории живы и здравствуют, и даже не в маразме, и даже вот так сидят и охриневают от всего виденного и слышанного. ...
Гога: станция ж\д как была КУстанай , так и осталась .
На днях смотрел билеты на ктж - там уже через О написано. Но, считаю, не имели права менять транскрипцию на русском языке - она самая оптимальная была. А сейчас коренные возмущаются, когда читают "Кастанай".
Victor Yang: На днях смотрел билеты на ктж - там уже через О написано. Но, считаю, не имели права менять транскрипцию
На главной странице КТЖ пока что указан Кустанай, и когда непосредственно переходишь к покупке билета с главной страницы КТЖ на электронную витрину КТЖ - так же по умолчанию указан Кустанай (можете проверить по ссылке на электронную витрину), а вот потом уже на электронной витрине, если название станции изменить, то Кустанай витрина не определяет, есть только Костанай, так как официально КТЖ внесло в автоматизированную систему управления АСУ Экспресс-3 (система управления резервированием мест и билетно-кассовыми операциями стран СНГ и Балтии) изменения в названиях своих ж/д станций. КТЖ не стал пока заморачиваться корректировкой именного главной страницы своего сайта, так как сама витрина в дальнейшем ссылается на АСУ Экспресс-3. Тобол еще не поменяли.
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