Нурбанчик 10 интересных фактов о Костанае с точки зрения тех, кто в нем не живет #13





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1852

Регистрация: 25.05.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:37 Цитата: Victor Yang:

На днях смотрел билеты на ктж - там уже через О написано. Но, считаю, не имели права менять транскрипцию

На главной странице КТЖ пока что указан Кустанай, и когда непосредственно переходишь к покупке билета с главной страницы КТЖ на электронную витрину КТЖ - так же по умолчанию указан Кустанай (можете проверить по ссылке на электронную витрину), а вот потом уже на электронной витрине, если название станции изменить, то Кустанай витрина не определяет, есть только Костанай, так как официально КТЖ внесло в автоматизированную систему управления АСУ Экспресс-3 (система управления резервированием мест и билетно-кассовыми операциями стран СНГ и Балтии) изменения в названиях своих ж/д станций. КТЖ не стал пока заморачиваться корректировкой именного главной страницы своего сайта, так как сама витрина в дальнейшем ссылается на АСУ Экспресс-3. Тобол еще не поменяли.



[Исправлено: Нурбанчик, 14.01.2019 - 17:45]