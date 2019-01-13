Цитата: maxsaf:





Своё мнение в посте за №58 ранее указал, цитирую:

По теме конечно в обществе недопустимы такие поведения отдельных лиц и они должны быть наказуемы.



По собранному материалу принимал решение сотрудник органов внутренних дел, если потерпевшая сторона несогласна с решением, могут же обжаловать. Цитата: maxsaf:

Но, допустим, никаких нац. высказываний не было. Как бы вы охарактеризовали этого человека? Может ли такой человек работать в системе образования?



Никакого права или полномочия не имею, соответственно и другие комментаторы, и как я могу охарактеризовать человека или его соответствие занимаемой должности, который мне совсем не знаком, не важно этот случай или касающийся вообще другой сферы. Повторюсь как указал выше и ранее в комментарий такое поведение в обществе недопустимо и.т.д. Тут высказываем своё субъективное мнение, никто же не запрещает, а снять с должности кого нибудь при всём желании не можем.