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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34722
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.01.19 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я понимаю, тема межнациональных конфликтов у нас негласно табуирована, ибо она бросает густую тень на главное достижение за годы независимости Казахстана - мир и межнациональное согласие политического общества страны.
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§ Kairat stayer
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 605
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 14.01.19 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:


Своё мнение в посте за №58 ранее указал, цитирую:
По теме конечно в обществе недопустимы такие поведения отдельных лиц и они должны быть наказуемы.

По собранному материалу принимал решение сотрудник органов внутренних дел, если потерпевшая сторона несогласна с решением, могут же обжаловать. Цитата:
maxsaf:
Но, допустим, никаких нац. высказываний не было. Как бы вы охарактеризовали этого человека? Может ли такой человек работать в системе образования?


Никакого права или полномочия не имею, соответственно и другие комментаторы, и как я могу охарактеризовать человека или его соответствие занимаемой должности, который мне совсем не знаком, не важно этот случай или касающийся вообще другой сферы. Повторюсь как указал выше и ранее в комментарий такое поведение в обществе недопустимо и.т.д. Тут высказываем своё субъективное мнение, никто же не запрещает, а снять с должности кого нибудь при всём желании не можем.
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§ alex_60
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2455
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.01.19 - 13:28
Комментарий удален модератором.
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