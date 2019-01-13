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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34722
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.01.19 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я понимаю, тема межнациональных конфликтов у нас негласно табуирована, ибо она бросает густую тень на главное достижение за годы независимости Казахстана - мир и межнациональное согласие политического общества страны.
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§ maxsaf
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1169
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.01.19 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Нейтрально отношусь

Тогда что хорошего для вас в этом законе, можете пояснить?
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§ Kairat stayer
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 605
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 14.01.19 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
потом его слова на конференции о пещерном национализме


Вот это выражение, не о человеке, а вернее о пещерном национализме, сказанного на Валдайском форуме, видеоматериалов же много.
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§ alex_60
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2455
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.01.19 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бегун, давай по теме национализма, про референта,
что в ветке, а не щелкай восклицательный знак справа,
если попал в глупое положение.
а то еще глупее получается.
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§ Kairat stayer
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 605
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 14.01.19 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Тогда что хорошего для вас в этом законе, можете пояснить?


Мереке Закановичу и другим будет интересно, в отличии от вас, я то проживаю в Казахстане, люди обращаются не зависимо от национальной принадлежности. С подъезда 2 семьи собираются на протяжении нескольких лет туда переехать. Детей их хорошо знаю двое там проучились, один из них со спортом связан, получил высшее образование уже работает. Второй на врача выучился, женился, родители радуются, что внук родился.
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§ maxsaf
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1169
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.01.19 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Вот это выражение, не о человеке, а вернее о пещерном национализме, сказанного на Валдайском форуме, видеоматериалов же много

А я разве говорил, что случай с врачом и выступление на Валдае как-то связаны? Просто они следовали один за другим, с минимальным интервалом, там же и визит в КЗ не анонсированый, а дальше разговоры об упрощенном гражданстве, временное затишье у ономастов, и т.д.
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§ maxsaf
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1169
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.01.19 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
другим будет интересно, в отличии от вас

Это вы сами за меня решили?
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§ Kairat stayer
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 605
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 14.01.19 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Александр, кто тебе запрещает высказывай своё мнение, пусть другие высказывают, пожалуйста не провоцируй и не указывай другим, что им делать.
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§ alex_60
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2455
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.01.19 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что то в правилах не нашел.однозначно.
маты вроде разрешены.
точки ставить надо как бы. между буквами.
чтобы точку в беседе с адвокатом поставить.
про тему национализма.
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§ Kairat stayer
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 605
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 14.01.19 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Это вы сами за меня решили?


Хронологию смотрим и не передёргивайте, я имею ввиду, что здесь проживаю и люди обращаются, если не хотите осветить за упрощенку, не надо, я разве против, действительно интересно, причины же указал.
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§ maxsaf
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1169
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.01.19 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
С подъезда 2 семьи собираются на протяжении нескольких лет туда переехать

Я кажется понимаю, чего хорошего для вас в этом законе. И для другого вышеупомянутого квартироскупщика.
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§ Kairat stayer
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 605
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 14.01.19 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Александр с тобой лично я не беседую, перечитай свои комментарий и делай выводы.
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§ maxsaf
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1169
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.01.19 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
если не хотите осветить за упрощенку,

Стоит мне только сказать что-то об этом не так как надо, неточность какую-то - вы тут же нароете кучу энциклопедического качества инфы по этому вопросу сами. Или не сами, с помощниками, я не знаю. Но от меня вам это точно не нужно. Вся инфа - в открытом доступе. Не нужно провоцировать меня на офтоп
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§ Kairat stayer
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 605
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 14.01.19 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Я кажется понимаю, чего хорошего для вас в этом законе. И для другого вышеупомянутого квартироскупщика.


Не преувеличивайте, ваши догадки мне не интересны, указал же выше, вопросы переезда решает каждый человек, на своё усмотрение и не важно от национальной принадлежности.
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§ Kairat stayer
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 605
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 14.01.19 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Стоит мне только сказать что-то об этом не так как надо, неточность какую-то - вы тут же нароете кучу энциклопедического качества инфы по этому вопросу сами. Или не сами, с помощниками, я не знаю. Но от меня вам это точно не нужно. Вся инфа - в открытом доступе. Не нужно провоцировать меня на офтоп


Хорошо, ничего личного, каждый выражает свою позицию, мнение и.т.д. будем с уважением относиться к друг другу.
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§ maxsaf
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1169
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.01.19 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Да, согласен, так будет лучше для всех. Вы высказались уже с осуждением по данному случаю. Представим себе, что не было никакого национализма. Все было, маты, угрозы спалить ателье из-за пятна от воды, штраф соразмерный со стоимостью платья. Но, допустим, никаких нац. высказываний не было. Как бы вы охарактеризовали этого человека? Может ли такой человек работать в системе образования?
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