Цитата: maxsaf:

Стоит мне только сказать что-то об этом не так как надо, неточность какую-то - вы тут же нароете кучу энциклопедического качества инфы по этому вопросу сами. Или не сами, с помощниками, я не знаю. Но от меня вам это точно не нужно. Вся инфа - в открытом доступе. Не нужно провоцировать меня на офтоп



Хорошо, ничего личного, каждый выражает свою позицию, мнение и.т.д. будем с уважением относиться к друг другу.