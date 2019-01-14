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Куратор темы: Валентин
§ Медный
Новости казахскоязычной прессы
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2563
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 14.01.19 - 01:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
https://365info.kz/2019/01/sotni-muzhchin-ustroili-miting-protiv-shirin-narchaevoj/
Сотни мужчин устроили митинг против Ширин Нарчаевой
Это реальный повод выйти целой деревней... все остальные проблемы и не проблемы вовсе...
1) интересно, был ли согласован данный митинг с администрацией посёлка?
2) интересно, насколько наше общество способно затравить оступившегося человека? :-x :-(
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§ таноми52
Новости казахскоязычной прессы
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 465
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 14.01.19 - 08:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
2) интересно, насколько наше общество способно затравить оступившегося человека?


В каком веке эти "мужчины" живут? Хотя, камнями до смерти не закидали, и то ладно.
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* maxsaf
Новости казахскоязычной прессы
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1162
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.01.19 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Хотя, камнями до смерти не закидали, и то ладно.

А вы тенденцию как видите в будущем, прогноз так сказать - к более консервативному или светскому?
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