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§ NG.kz
Что не так с костанайским автовокзалом?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34722
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.01.19 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Таким вопросом задался подписчик "НГ" в Instagram @mankomen. Его впечатления от поездки туда в этом видео.
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§ alex_60
Что не так с костанайским автовокзалом?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2450
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.01.19 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
для Архимеда легче поставить сто пегасов , сто батыров.
деревья вырубить во всем городе.
но стоянку возле автовокзала -с... т пять лет , мафиози
ПОЗОР КОРОЧЕ ГОВОРЯ АРХИМЕДУ, кто он тогда тут такой?
покрывает мафиозный автовокзал?

[Исправлено: alex_60, 12.01.2019 - 20:40]
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§ Menden1968
Re: Что не так с костанайским автовокзалом?
Menden1968


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Сообщений: 273
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.01.19 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
.....чтобы пожертвовать "бедным побирушкам"общественного порядка и не обязательно переться до обгороженного забором областного автовакзала,достаточно пересечь границу Каерак и вас будут ждать на авто и сопроводят с мигалками побирушки и на месте пожертвуете,а если там не удаться пожертвовать то в Комсомольце на посту вас попросят дать неимущим на пропитание....
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§ Серый волк
Что не так с костанайским автовокзалом?
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9816
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 12.01.19 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Я с автовокзала до СХИ - на последнем дыхании.

Если что в Подмосковье в абсолютно любом автобусе можно оплатить проезд банковской картой приложив её к считывателю. Не важно хоть из бразилии карта хоть с штатов. Стоить будет даже меньше чем наличными, и притом намного меньше. Картой дешевле всего. Сам так езжу, плачу американской. На неё кэшбэк с транспорта большой. В МСК в любом метро, МЦК, Монорельсе в 15-20 секунд оформляется транспортная карта "Тройка" опять же банковской картой. Менять инвалюту гостям не нуно. Транспортная карта действует на всех видах транспорта. Даже в аэропорты скоростные поезда по ней. В Питере рулит "Подорожник" с безлимитом на дни визита. Опять же безналом Подорожник брать лучше и быстрее.
По приличным областным городам ночью раз в час по нескольким самым главным улицам проезжает дежурный автобус ночного маршрута.
Ну как-то в цивилизованных и даже не очень городах в 21 веке это должно быть.
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§ Ваш земляк
Re: Что не так с костанайским автовокзалом?
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1923
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 13.01.19 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Да а было время приезжал из Челябинска на последнем автобусе, городские уже не ходили, и пешком на КСК через весь город. Так же и с аэропорта раз пешым добирался, да ещё по сугробам.

Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники! Особенно меня впечатлил маршрут Аэропорт - КСК. ПыСы. Метро закрыто, в такси не содЮт...
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§ Ваш земляк
Re: Что не так с костанайским автовокзалом?
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1923
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 13.01.19 - 23:31
Комментарий удален модератором.
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§ Ваш земляк
Re: Что не так с костанайским автовокзалом?
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1923
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 13.01.19 - 23:33
Комментарий удален модератором.
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§ saba
Re: Что не так с костанайским автовокзалом?
saba


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 187
Регистрация: 05.02.15
Отправлено: 14.01.19 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Два человека безнаказанно плюют на людей, это хозяйка автовокзала и владелец базы ОРТ на Складской. Оба выезжают еще на советском капитале, на автовокзале только недавно сделали косметический ремонт с советских времен, каждую яму на ОРТ, я тоже знаю, как минимум с 90 х. Вез как то одну бабушку лет 70, хотела в Лисаковск, вез с больницы, бабушка после операции, с сумками, подошел к охраннику, попросил довезти до автобуса. Ответ: " Езжай, там за воротами НАШИ гаишники, без прав, потом ездить будешь". Посовещались мы с бабушкой, отвез я её к таксистам лисаковским, они бережно усадили и сумки забрали.
ПС. Бабушка незнакомая, таксовал по Яндексу.
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§ alex_60
Что не так с костанайским автовокзалом?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2450
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.01.19 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
получается власть в доле,
иначе как обьяснить это мафиозное гнездо на карте города.
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§ Добринцофф
Что не так с костанайским автовокзалом?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6315
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 14.01.19 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Два человека безнаказанно плюют на людей, это хозяйка автовокзала и владелец базы ОРТ на Складской.

Орт это ваще капец полный,ежедневно туда приезжают тысячи автомобилей,а условий никаких,территория раздолбана всё в ямах,припарковаться негде,один камаз встанет разгружаться и всё весь поток стоит ,бесконечные ДТП ,а хозяем пофиг.
Может пора уже в городе сделать приличный оптовый рынок?
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§ elektron
Что не так с костанайским автовокзалом?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2387
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.01.19 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Особенно меня впечатлил маршрут Аэропорт - КСК

Рекомендую, полезно для здоровья! ;-) Цитата:
Ваш земляк:
Метро закрыто, в такси не содЮт...

Это откуда метро? Что с троллейбусами разобрали? :oops:
А в такси без денег зелёнкой мажут. Хотя тогда такого тренда вроде ещё не было. :lol: ;-)
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