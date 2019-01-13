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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34722
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.01.19 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я понимаю, тема межнациональных конфликтов у нас негласно табуирована, ибо она бросает густую тень на главное достижение за годы независимости Казахстана - мир и межнациональное согласие политического общества страны.
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* Kairat stayer
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 596
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 14.01.19 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и по автотранспорту также, всё заранее согласовывается, процедура есть процедура, там за расстояние не вникал 15 или 30 км. Как оппонент утверждает, что без предупреждения прибыл всё равно не согласен, в части касающейся, что визит был не запланированный, да. По перелётам расстояния вообще не важны, хоть на следующий день борт вылетел или ранее прилетал, есть определённые правила и их соблюдают.
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§ alex_60
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2450
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.01.19 - 11:09
Комментарий удален модератором.
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* maxsaf
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1161
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.01.19 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
что без предупреждения прибыл всё равно не согласен

Ок. Хорошо. Он прибыл с предупреждением. С последним Китайским предупреждением.
Цитата:
alex_60: мой мозг не выносит.

Я - тоже пас. Главное, что предупредили, остальное - не важно.
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* Kairat stayer
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 596
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 14.01.19 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Путин слетал в Казахстан без предупреждения, потом его слова на конференции о пещерном национализме и объявление об упрощении процедуры получения гражданства русскоговорящим.


Как указал выше не докапываюсь до отдельных слов, тем не менее сам же в посте за № 21, указал СЛЕТАЛ, Александр не вникнув отмечает, что расстояние от Ташкента до Сарыагаша 15 км, на самом деле 30 км. но это не важно. И впредь будет прибывать, с соблюдением общепринятых международных правил перемещения литерного транспорта, не важно какого и.т.д.

О недопущении пещерного национализма В России речь шла 18 октября 2018 года, просмотрел видео, судя по декорациям на Валдайском форуме сказал, правильно говорит.
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* maxsaf
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1161
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.01.19 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
О недопущении пещерного национализма В России речь шла 18 октября 2018 года, просмотрел видео, судя по декорациям на Валдайском форуме сказал, правильно говорит.

Ну да, а произошел случай 15 окт. А в новости попал 17 окт. Что-то не сходится??
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* Kairat stayer
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 596
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 14.01.19 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну да, а произошел случай 15 окт. А в новости попал 17 окт. Что-то не сходится??


Главное на Валдайском форуме и речь шла за Россию, значить видео от 18.10.2018 г. Вы лучше про упрощённое получение гражданства русскоговорящими расскажите, если владеете достоверной информацией? Если я правильно понимаю именно русскоговорящими, не зависимо от национальной принадлежности.
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* Kairat stayer
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 596
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 14.01.19 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А в новости попал 17 окт. Что-то не сходится??


Точнее, отрывок касающейся указанного просмотрел от 18.10.2018 года.
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* maxsaf
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1161
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.01.19 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Вы лучше про упрощённое получение гражданства русскоговорящими расскажите.

Я предпочитаю придерживаться темы, если вы не против.
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* Kairat stayer
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 596
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 14.01.19 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Я предпочитаю придерживаться темы, если вы не против.


Не против конечно, но сами же про эти моменты в комментарий за №21 упомянули. Мне честно интересно про упрощёнку, ранее неоднократно обсуждали, сам тоже принимал участие, когда К.Ф. Затуллин предлагал всем русскоговорящим без волокиты предоставить гражданство. Помню Мереке Заканович отмечал, что там живут многочисленные его родственники и было бы хорошо, если на самом деле такой закон примут.
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* maxsaf
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1161
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.01.19 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Точнее, отрывок касающейся указанного просмотрел от 18.10.2018 года.

Вы вообще поняли, о каком случае от 15 окт. я говорю?
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* Kairat stayer
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 596
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 14.01.19 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Вы вообще поняли, о каком случае от 15 окт. я говорю?


Ну, лично я речь вёл за высказывания о пещерном человеке на Валдайском форуме, в соответствии с вашим постом, ничего лишнего.
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