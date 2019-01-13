Цитата: maxsaf:

Путин слетал в Казахстан без предупреждения, потом его слова на конференции о пещерном национализме и объявление об упрощении процедуры получения гражданства русскоговорящим.



Как указал выше не докапываюсь до отдельных слов, тем не менее сам же в посте за № 21, указал СЛЕТАЛ, Александр не вникнув отмечает, что расстояние от Ташкента до Сарыагаша 15 км, на самом деле 30 км. но это не важно. И впредь будет прибывать, с соблюдением общепринятых международных правил перемещения литерного транспорта, не важно какого и.т.д.



О недопущении пещерного национализма В России речь шла 18 октября 2018 года, просмотрел видео, судя по декорациям на Валдайском форуме сказал, правильно говорит.