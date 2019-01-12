Серый волк Что не так с костанайским автовокзалом? #17





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Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 20:57 Цитата: maxsaf:

Я с автовокзала до СХИ - на последнем дыхании.

Если что в Подмосковье в абсолютно любом автобусе можно оплатить проезд банковской картой приложив её к считывателю. Не важно хоть из бразилии карта хоть с штатов. Стоить будет даже меньше чем наличными, и притом намного меньше. Картой дешевле всего. Сам так езжу, плачу американской. На неё кэшбэк с транспорта большой. В МСК в любом метро, МЦК, Монорельсе в 15-20 секунд оформляется транспортная карта "Тройка" опять же банковской картой. Менять инвалюту гостям не нуно. Транспортная карта действует на всех видах транспорта. Даже в аэропорты скоростные поезда по ней. В Питере рулит "Подорожник" с безлимитом на дни визита. Опять же безналом Подорожник брать лучше и быстрее.

По приличным областным городам ночью раз в час по нескольким самым главным улицам проезжает дежурный автобус ночного маршрута.

Ну как-то в цивилизованных и даже не очень городах в 21 веке это должно быть.