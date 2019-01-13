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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34720
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.01.19 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я понимаю, тема межнациональных конфликтов у нас негласно табуирована, ибо она бросает густую тень на главное достижение за годы независимости Казахстана - мир и межнациональное согласие политического общества страны.
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§ elektron
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2386
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.01.19 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Наверное, вы имели ввиду Ерлана Ельтузерова из УБОПа

Цитата:
Victor Yang:
Ерлан там был, вроде

Прошу прощения, обшибся :lol: старею ;-) Цитата:
Солнышко:
Эту женщину лечить нужно у хорошего психотерапевта, а не к уголовной ответственности привлекать

А как же она должность то получила, если такая не уравновешенная? Да работа с подростающим поколением обязывает вроде мораль блюсти... 8-) А может это отношение по жизни у некоторых такое?...

[Исправлено: elektron, 13.01.2019 - 18:47]
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§ saba
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
saba


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 186
Регистрация: 05.02.15
Отправлено: 13.01.19 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да видимо это у меня не хватает интеллекта, для такого разговора
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§ Гога
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 554
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 14.01.19 - 00:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba
Всегда мне нравилась самокритика !!Если не хватает - не надо лезть в спор !

[Исправлено: Гога, 13.01.2019 - 21:38]
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§ Солнышко
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1281
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 14.01.19 - 00:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Да видимо это у меня не хватает интеллекта, для такого разговора

Зато у Вас мудрости хватает. Мне Ваша позиция наиболее близка и понятна.
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* maxsaf
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1150
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.01.19 - 02:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:
Зато у Вас мудрости хватает.

SMART MODE OFF
Цитата:
Рассказать, как меня в Советском Союзе называли на бытовом уровне? ......................................................
Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33422&start=15#comment_1

SMART MODE ON
Режим мудрости временно активирован :lol:

[Исправлено: maxsaf, 14.01.2019 - 02:24]
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§ Victor Yang
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11141
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.01.19 - 07:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
бытовой этнонационализм таким образом перетекает в этническую дискриминацию

Я не думаю, что в данном и подобных случаях нужно применять уголовную статью - чего не скажешь сгоряча? "Поговорить" на этот предмет надо, а уголовка - это когда систематически и преднамеренно.
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§ таноми52
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 465
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 14.01.19 - 08:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Одна глупая женщина, пусть и в чине референта показала себя, а другие подхватили.


С женщиной всё понятно. А вот интересно отношение представителей власти к её поступку
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§ Kairat stayer
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 583
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 14.01.19 - 09:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Практически сразу после этого случая Путин слетал в Казахстан без предупреждения, потом его слова на конференции о пещерном национализме и объявление об упрощении процедуры получения гражданства русскоговорящим. Не утверждаю, что это как-то связано, но всё это произошло за неделю.


Кто вам сказал, что без предупреждения глава России приехал к нам, если не владеете информацией в сфере сотрудничества двух государств, не вводите в заблуждение. В начале ноября 2018 года главы государств приняли участие в работе ежегодного форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Которые проводятся ежегодно на плановой основе, в 2017 году встречались в России в прошлом Казахстане и каждый год прорабатываются отдельные темы. В 2018 году - тема мероприятия была «Новые подходы и тенденции в развитии туризма Казахстана и России». Соответственно в текущем году Форум будет проходит на территории РФ, а в 2020 опять у нас.

Ранее 12 Форум проходил на тему «Сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса и обеспечение продовольственной безопасности» состоялся 15-16 сентября 2015 г. в г. Сочи. 13 Форум был посвящен развитию транспортно-логистического потенциала на евразийском пространстве, прошел в Астане в 2016 г. и.т.д.

[Исправлено: Kairat stayer, 14.01.2019 - 09:06]
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* alex_60
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2440
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.01.19 - 09:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Кто вам сказал, что без предупреждения глава


я так понимаю этот пост в защиту казахского национализма?.
другие мнения есть?
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* maxsaf
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1150
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.01.19 - 09:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Кто вам сказал, что без предупреждения глава России приехал к нам, если не владеете информацией в сфере сотрудничества двух государств, не вводите в заблуждение.

Я говорил про неожиданный визит 20 октября 2018 года, через три дня после того, как новость об Аркалыкском враче попала в сми.
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