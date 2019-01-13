/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ 10 интересных фактов о Костанае с точки зрения тех, кто в нем не живет		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
10 интересных фактов о Костанае с точки зрения тех, кто в нем не живет
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34720
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.01.19 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
TengriMIX в новом выпуске "10 интересных фактов о городах Казахстана" рассказали о Костанае как о самом "женском" и чистом городе Казахстана.
Читать новость

§ Victor Yang
Re: 10 интересных фактов о Костанае с точки зрения тех, кто в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11141
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 13.01.19 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аж коробит от произношения "КОстанай". Правила безударных О уже отменили у нас? Самая лучшая адаптация - КУстанай.
Профайл

§ yudjin
Re: 10 интересных фактов о Костанае с точки зрения тех, кто в...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5690
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 13.01.19 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Соглашусь, половину из 10 притянули за уши, причём речь про областной центр, а факты про область и к городу относятся лишь постольку поскольку.
Гордость города ФК Тобол...сомнительная и офигительно дорогостоящая... идущая в разрез с успехами и вложениями в другие виды спорта.
Колонию в Кушмуруне к чему приплели?
Разваливающаяся и содержащаяся кое-как набережная - это не достопримечательность. Это объект по ежегодному "освоению" бюджета.
Для меня Парк Победы- это достопримечательность с историей... но она, вероятно, не в рамках рухнамы...
Поэтому два Дважды Героя Советского Союза из 4-х - кустанайцы в список знаменательных уроженцев не вошли.
Столица автопрома... ну-ну... в которой от первого до последнего акимчика ездят на чём угодно, но не на детище костанайского автопрома.
Профайл

§ Гога
Re: 10 интересных фактов о Костанае с точки зрения тех, кто в...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 554
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 13.01.19 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Колонию в Кушмуруне к чему приплели? Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33472
А не в Джетыгаре ли ?
Профайл

§ Алиса
10 интересных фактов о Костанае с точки зрения тех, кто в нем не живет
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4483
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 13.01.19 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
А не в Джетыгаре ли ?

не важно это ... для сегодняшних курлы кунов это все одно и то же: Кустанай, Кушмурун, Джетыгара. Образование сейчас самое лучшее - результаты на лицо... то ли еще увидим/услышим. Надо быть готовым и не удивляться.
Профайл

§ Алиса
10 интересных фактов о Костанае с точки зрения тех, кто в нем не живет
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4483
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 13.01.19 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
в список знаменательных уроженцев не вошли

я тоже ожидала что будут названо поболее имен. А тут обошлись лишь Дычко и Левитом - причем оба как бы не кустанайцы по месту рождения - если по честному до конца. Нет, оказывается, у нас больше заслуженных, известных за пределами не то что города, но и республики людей.... Стыдно!!!! Стыдно за авторов ролика!!!! Уровень на поверхности

[Исправлено: Алиса, 13.01.2019 - 17:52]
Профайл

§ Ваш земляк
Re: 10 интересных фактов о Костанае с точки зрения тех, кто в...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1923
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 13.01.19 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Про Мирошниченко ни слова...
Профайл

§ Menden1968
Re: 10 интересных фактов о Костанае с точки зрения тех, кто в...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 273
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.01.19 - 00:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костана́й[5] (каз. Қостанай (инф.); с 1893 до 1895 года Николаевск, до 17 июня 1997 года Кустана́й) — город в Казахстане, административный центр Костанайской области.

....лучше рассказали как раздолбали хим. завод,почему не работает КСК или ка растаскивали ЗДД и почему перестали ездит тралейбусы,когда весь мир переходит на экологический городской транспорт а в этом городе убрали тралейбусные линии,как назвать таких руководителей язык не поворачивается....
Профайл

§ dvb
Re: 10 интересных фактов о Костанае с точки зрения тех, кто в...
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 90
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 14.01.19 - 00:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я офигеваю от этих современных журналажников.
ФК Тобол - восьмикратный победитель первенства Казахстана!!!
Это же надо! Сколько помню так один единственный раз выиграли
вроде как в 2010.
Профайл

§ Гога
10 интересных фактов о Костанае с точки зрения тех, кто в нем не живет
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 554
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 14.01.19 - 00:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самое интересное - станция ж\д как была КУстанай , так и осталась . Как и станция ТОбол . Там , в международном общении - чуть все по другому .
Профайл

§ Алиса
10 интересных фактов о Костанае с точки зрения тех, кто в нем не живет
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4483
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 14.01.19 - 01:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот налицо: переворачивание истории отдельно взятого города. При том что "участники" этой истории живы и здравствуют,
и даже не в маразме, и даже вот так сидят и охриневают от всего виденного и слышанного. ...
Профайл

§ Victor Yang
10 интересных фактов о Костанае с точки зрения тех, кто в нем не живет
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11141
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.01.19 - 07:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
станция ж\д как была КУстанай , так и осталась .

На днях смотрел билеты на ктж - там уже через О написано. Но, считаю, не имели права менять транскрипцию на русском языке - она самая оптимальная была. А сейчас коренные возмущаются, когда читают "Кастанай".
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 35, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 34
Зарегистрированные пользователи: alex_60

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 151
Пользователей: 4
Всего: 155

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх