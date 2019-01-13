Цитата: maxsaf:

Практически сразу после этого случая Путин слетал в Казахстан без предупреждения, потом его слова на конференции о пещерном национализме и объявление об упрощении процедуры получения гражданства русскоговорящим. Не утверждаю, что это как-то связано, но всё это произошло за неделю.



Кто вам сказал, что без предупреждения глава России приехал к нам, если не владеете информацией в сфере сотрудничества двух государств, не вводите в заблуждение. В начале ноября 2018 года главы государств приняли участие в работе ежегодного форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Которые проводятся ежегодно на плановой основе, в 2017 году встречались в России в прошлом Казахстане и каждый год прорабатываются отдельные темы. В 2018 году - тема мероприятия была «Новые подходы и тенденции в развитии туризма Казахстана и России». Соответственно в текущем году Форум будет проходит на территории РФ, а в 2020 опять у нас.



Ранее 12 Форум проходил на тему «Сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса и обеспечение продовольственной безопасности» состоялся 15-16 сентября 2015 г. в г. Сочи. 13 Форум был посвящен развитию транспортно-логистического потенциала на евразийском пространстве, прошел в Астане в 2016 г. и.т.д.



[Исправлено: Kairat stayer, 14.01.2019 - 09:06]