Цитата: maxsaf:

Наверное, вы имели ввиду Ерлана Ельтузерова из УБОПа

Цитата: Victor Yang:

Ерлан там был, вроде

Прошу прощения, обшибся старею Цитата: Солнышко:

Эту женщину лечить нужно у хорошего психотерапевта, а не к уголовной ответственности привлекать

А как же она должность то получила, если такая не уравновешенная? Да работа с подростающим поколением обязывает вроде мораль блюсти... А может это отношение по жизни у некоторых такое?...



[Исправлено: elektron, 13.01.2019 - 18:47]