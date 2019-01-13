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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34720
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.01.19 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я понимаю, тема межнациональных конфликтов у нас негласно табуирована, ибо она бросает густую тень на главное достижение за годы независимости Казахстана - мир и межнациональное согласие политического общества страны.
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§ elektron
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2386
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.01.19 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Наверное, вы имели ввиду Ерлана Ельтузерова из УБОПа

Цитата:
Victor Yang:
Ерлан там был, вроде

Прошу прощения, обшибся :lol: старею ;-) Цитата:
Солнышко:
Эту женщину лечить нужно у хорошего психотерапевта, а не к уголовной ответственности привлекать

А как же она должность то получила, если такая не уравновешенная? Да работа с подростающим поколением обязывает вроде мораль блюсти... 8-) А может это отношение по жизни у некоторых такое?...

[Исправлено: elektron, 13.01.2019 - 18:47]
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§ saba
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
saba


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 186
Регистрация: 05.02.15
Отправлено: 13.01.19 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да видимо это у меня не хватает интеллекта, для такого разговора
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§ Гога
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 554
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 14.01.19 - 00:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba
Всегда мне нравилась самокритика !!Если не хватает - не надо лезть в спор !

[Исправлено: Гога, 13.01.2019 - 21:38]
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§ Солнышко
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1281
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 14.01.19 - 00:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Да видимо это у меня не хватает интеллекта, для такого разговора

Зато у Вас мудрости хватает. Мне Ваша позиция наиболее близка и понятна.
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