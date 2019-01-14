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§ NG.kz
Вручены последние подарки в рамках проекта "НГ" "Письмо Деду Морозу"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34720
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.01.19 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы доставили два долгожданных подарка, которые шли из других городов и поэтому немного задержались. Зато они получены в преддверии праздника, который отмечают только «наши люди» - старого нового года.
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§ elektron
Re: Вручены последние подарки в рамках проекта "НГ"...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2386
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.01.19 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем спасибо за праздник! и радость детям! Молодцы!
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