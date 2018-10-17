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≡ Конфликт на национальной почве между врачом и пациенткой произошел в Аркалыке		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Конфликт на национальной почве между врачом и пациенткой произошел в Аркалыке
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34720
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.10.18 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видеоролик, в котором врач-педиатр Аркалыкской региональной поликлиники требует от пациентки говорить с ней по-казахски, распространяется в Сети с понедельника, 15 октября. Запись сделала 25-летняя жительница Аркалыка Анастасия АЛЕКСЕЕНКО.
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§ 211
Конфликт на национальной почве между врачом и пациенткой произошел в Аркалыке
211


(Пользователи)
Сообщений: 6489
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.10.18 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Пишите жалобы администрации форума. Ну или просто проходите

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=783521&topic_id=35866&forumid=1&1540226154

Если ты заметил, я никогда не жалуюсь и тем более не говорю за глаза, обзывая и намекая на оппонента..
Как это делается некоторыми обиженными участниками форума..
Которых ты всячески поддерживаешь, говоря про меня так же как то трусливо за глаза..
Я говорю что считаю нужным прямо в глаза..
По себе как то не принято судить вроде, не?
Да и смысл?
Время обязательно покажет, кто есть кто..

[Исправлено: 211, 22.10.2018 - 22:47]
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§ таноми52
Конфликт на национальной почве между врачом и пациенткой произошел в Аркалыке
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 463
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 23.10.18 - 00:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
211

Козьма Прутков говорил:"Если у тебя есть фонтан - заткни его. Дай отдохнуть и фонтану!" :-) ;-)

[Исправлено: таноми52, 22.10.2018 - 23:49]
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§ Ваш земляк
Re: Конфликт на национальной почве между врачом и пациенткой...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1923
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 13.01.19 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Ты сперва приведи на суд тех отморозков, что убивали недавно на нацпочве казахоязычного.

Не разжигание, не?
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§ Ваш земляк
Re: Конфликт на национальной почве между врачом и пациенткой...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1923
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 13.01.19 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
В любой стране мира ее попросят рассказать о проблеме на языке той страны, где она решила обратиться..

А что, в Казахстане русский язык под запретом?! Ты бы, Оцифрованный, не подставлял бы Елбасы. Он же ведь до этого говорил, что надо наказывать чиновников и прочих, которые игнорируют обращение на русском языке. Да и насколько я помню, не отменяли у русского языка статус языка межнационального общения.
Хотя кому я это говорю... Клиника.
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§ Ваш земляк
Конфликт на национальной почве между врачом и пациенткой произошел в Аркалыке
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1923
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 14.01.19 - 00:00
Комментарий проходит проверку.
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§ Ваш земляк
Конфликт на национальной почве между врачом и пациенткой произошел в Аркалыке
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1923
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 14.01.19 - 00:06
Комментарий проходит проверку.
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§ Ваш земляк
Конфликт на национальной почве между врачом и пациенткой произошел в Аркалыке
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1923
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 14.01.19 - 00:09
Комментарий проходит проверку.
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§ Ваш земляк
Конфликт на национальной почве между врачом и пациенткой произошел в Аркалыке
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1923
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 14.01.19 - 00:13
Комментарий проходит проверку.
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