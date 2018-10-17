211 Конфликт на национальной почве между врачом и пациенткой произошел в Аркалыке #120





(Пользователи) Сообщений: 6489

Регистрация: 25.07.15 (Пользователи) Отправлено: - 23:38 Цитата: maxsaf:

Пишите жалобы администрации форума. Ну или просто проходите



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=783521&topic_id=35866&forumid=1&1540226154 Пишите жалобы администрации форума. Ну или просто проходитеИсточник:

Если ты заметил, я никогда не жалуюсь и тем более не говорю за глаза, обзывая и намекая на оппонента..

Как это делается некоторыми обиженными участниками форума..

Которых ты всячески поддерживаешь, говоря про меня так же как то трусливо за глаза..

Я говорю что считаю нужным прямо в глаза..

По себе как то не принято судить вроде, не?

Да и смысл?

Время обязательно покажет, кто есть кто..



[Исправлено: 211, 22.10.2018 - 22:47]