yudjin Re: 10 интересных фактов о Костанае с точки зрения тех, кто в... #2





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5690

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 14:18 Соглашусь, половину из 10 притянули за уши, причём речь про областной центр, а факты про область и к городу относятся лишь постольку поскольку.

Гордость города ФК Тобол...сомнительная и офигительно дорогостоящая... идущая в разрез с успехами и вложениями в другие виды спорта.

Колонию в Кушмуруне к чему приплели?

Разваливающаяся и содержащаяся кое-как набережная - это не достопримечательность. Это объект по ежегодному "освоению" бюджета.

Для меня Парк Победы- это достопримечательность с историей... но она, вероятно, не в рамках рухнамы...

Поэтому два Дважды Героя Советского Союза из 4-х - кустанайцы в список знаменательных уроженцев не вошли.

Столица автопрома... ну-ну... в которой от первого до последнего акимчика ездят на чём угодно, но не на детище костанайского автопрома.