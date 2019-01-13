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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34719
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.01.19 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я понимаю, тема межнациональных конфликтов у нас негласно табуирована, ибо она бросает густую тень на главное достижение за годы независимости Казахстана - мир и межнациональное согласие политического общества страны.
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§ alex_60
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2439
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.01.19 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
КГПУ- учителей готовят, вот с такими референтами,
может там рассадник таких идей?
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§ maxsaf
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1148
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.01.19 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Тааак, а что там ещё в Аркалыке произошло?!

Как все началось
Чем закончилось
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§ Victor Yang
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11139
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 13.01.19 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
И про Ермека этого актюбинского тоже расскажите.

Ерлан там был, вроде - это который охранника в Р-10 избил - "я Ерлан, я из УБОП - я вас всех накажу". А про Аркалык я тоже не помню.
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§ maxsaf
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1148
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.01.19 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну слава богу, а то я грешным делом про Ермека с Атюбинска, о пардон с Актобе подумал, который Костанайцев строить было собрался

Наверное, вы имели ввиду Ерлана Ельтузерова из УБОПа
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§ saba
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
saba


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 185
Регистрация: 05.02.15
Отправлено: 13.01.19 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одна глупая женщина, пусть и в чине референта показала себя, а другие подхватили. Рассказать, как меня в Советском Союзе называли на бытовом уровне? Киздык( до сих пор, не знаю, что это такое), чурка и т.д. Тем не менее я не обижаюсь, и с нежностью вспоминаю советские времена. Бытовой национализм, к сожалению неискореним, и чем ниже интеллектуальный уровень, тем он к сожалению агрессивнее. Я бы вообще проигнорировал такое сообщение, если бы не реакция комментаторов.
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§ saba
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
saba


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 185
Регистрация: 05.02.15
Отправлено: 13.01.19 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К сожалению, опусы данного автора, меня давно не привлекают.
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§ maxsaf
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1148
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.01.19 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А про Аркалык я тоже не помню.

ну гляньте по ссылкам, которые я дал выше, не может быть, чтобы вы не вспомнили. Очень резонансное дело было. Помню, оно дошло до главных новостных ресурсов соседнего гос-ва, а потом начали зачищать. Практически сразу после этого случая Путин слетал в Казахстан без предупреждения, потом его слова на конференции о пещерном национализме и объявление об упрощении процедуры получения гражданства русскоговорящим. Не утверждаю, что это как-то связано, но всё это произошло за неделю.
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§ maxsaf
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1148
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.01.19 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Я бы вообще проигнорировал такое сообщение

Не удивительно
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* Ваш земляк
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1916
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 13.01.19 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Тааак, а что там ещё в Аркалыке произошло?!

А там врач детский заявила, что не будет разговаривать на русском языке. Типа,"живёте в Казахстане - будьте добры разговаривать на казахском". На весь мир прославилась. В России уж точно. Даже сюжеты показывали по ТВ.
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* Горожанин_kst
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1339
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 13.01.19 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:

Хватит игнорировать. Здесь молчали, там проигнорировали. А потом после бытовой драки по пьяной лавке, горячие джигиты собираются тысячами на площадях, требуют выселения целого народа, ибо мы хозяева, и не потерпим. Это очень серьёзно, тут уже не отшутишься, и не отмолчишься.
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
211


(Пользователи)
Сообщений: 6489
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.01.19 - 23:22
Комментарий удален модератором.
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§ 211
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
211


(Пользователи)
Сообщений: 6489
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.01.19 - 23:24
Комментарий удален модератором.
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* Солнышко
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1280
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 13.01.19 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В последние годы очень много стало встречаться таких людей, которые свой накопившийся стресс решают вылить в подобных ситуациях. В поликлинике, в автобусе, в магазине, в ателье вот тоже пришлось. Эту женщину лечить нужно у хорошего психотерапевта, а не к уголовной ответственности привлекать. И уж тем более, не искать в этом повод для статьи в газету под соусом "национальной розни". Чаще всего, именно преподаватели и люди подобных профессий попадают в такие ситуации. И вот сейчас, после этой статьи, где озвучена фамилия педагога и название ВУЗа, как дальше то ей жить и работать? Судьи вынесли своё решение, никто его менять не будет, частное мнение автора ничего не изменит, а человеку может жизнь сломали. P.S. С участниками конфликта вообще не знакома, сообщаю для подозрительных.
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* Горожанин_kst
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1339
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 13.01.19 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:

Надо было головой своей думать раньше, а теперь пусть пожинает.
А в определённых кругах она теперь даже герой, борец будет.
Таких не жалеть, а трудом общественным воспитывать надо.
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