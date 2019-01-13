В последние годы очень много стало встречаться таких людей, которые свой накопившийся стресс решают вылить в подобных ситуациях. В поликлинике, в автобусе, в магазине, в ателье вот тоже пришлось. Эту женщину лечить нужно у хорошего психотерапевта, а не к уголовной ответственности привлекать. И уж тем более, не искать в этом повод для статьи в газету под соусом "национальной розни". Чаще всего, именно преподаватели и люди подобных профессий попадают в такие ситуации. И вот сейчас, после этой статьи, где озвучена фамилия педагога и название ВУЗа, как дальше то ей жить и работать? Судьи вынесли своё решение, никто его менять не будет, частное мнение автора ничего не изменит, а человеку может жизнь сломали. P.S. С участниками конфликта вообще не знакома, сообщаю для подозрительных.