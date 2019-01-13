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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34719
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.01.19 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я понимаю, тема межнациональных конфликтов у нас негласно табуирована, ибо она бросает густую тень на главное достижение за годы независимости Казахстана - мир и межнациональное согласие политического общества страны.
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* alex_60
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2439
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.01.19 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
КГПУ- учителей готовят, вот с такими референтами,
может там рассадник таких идей?
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