Цитата: Надо ли пояснять, что подобное лицемерие и двойная мораль ни к чему хорошему не приведут.

А это у государства такая политика... как и с морально-этическим кодексом для толпы чиновников: пить-гулять можно, а в соц сети выкладывать нельзя...ибо мониторят фотки вони... А шо ж по кабакам и саунам не мониторят?

А реакции органов не следует ожидать... мысли этой тётки, видимо, уже у многих... которые прут из них либо в фэйсбуке, либо в гневной неожиданной ситуации (если вспомнить ту же "хозяйку" вуза на слушаниях)...

Лицо так сказать проявилось. Так что ожидать здравого и разумного не приходится... праздничная "улыбка" на 1 мая - всего лишь гримаса.



Цитата: представительница местной «Русской общины» с единственным вопросом:

Да и как бы не обижались представители ассамблеи, они так и останутся лишь праздничными ряжеными, не имеющими слов ни на одну ситуацию в стране.