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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34719
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.01.19 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я понимаю, тема межнациональных конфликтов у нас негласно табуирована, ибо она бросает густую тень на главное достижение за годы независимости Казахстана - мир и межнациональное согласие политического общества страны.
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§ maxsaf
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1143
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.01.19 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тапаковой было присуждено административное взыскание - штраф в сумме 12 025 тенге. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33422?1547356283

Попросили бы друг у друга прощение - и не было бы никакого суда.
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§ таноми52
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 463
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 13.01.19 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "Причем со стороны прокуратуры это уже не первый случай избирательного подхода к толкованию и применению ст. 174 УК РК."

У некоторых мозгов не хватает понять, что бытовой этнонационализм таким образом перетекает в этническую дискриминацию. Что относится к международным правонарушениям, которые влекут за собой юридическую ответственность.
А кроме того расшатывают наше единство, с 90-х годов методично подтачивая его вот таким образом
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* drakon
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15566
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.01.19 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
и не было бы никакого суда.

Максаф, ну не будет - суда.
А национализм то - остаётся... :-o
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§ yudjin
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5690
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 13.01.19 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Надо ли пояснять, что подобное лицемерие и двойная мораль ни к чему хорошему не приведут.

А это у государства такая политика... как и с морально-этическим кодексом для толпы чиновников: пить-гулять можно, а в соц сети выкладывать нельзя...ибо мониторят фотки вони... А шо ж по кабакам и саунам не мониторят?
А реакции органов не следует ожидать... мысли этой тётки, видимо, уже у многих... которые прут из них либо в фэйсбуке, либо в гневной неожиданной ситуации (если вспомнить ту же "хозяйку" вуза на слушаниях)...
Лицо так сказать проявилось. Так что ожидать здравого и разумного не приходится... праздничная "улыбка" на 1 мая - всего лишь гримаса.

Цитата:
представительница местной «Русской общины» с единственным вопросом:

Да и как бы не обижались представители ассамблеи, они так и останутся лишь праздничными ряжеными, не имеющими слов ни на одну ситуацию в стране.
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§ elektron
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2384
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.01.19 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
установила личность агрессора - референта КГПУ Тапаковой Б. М. -

Ну да если интилигенция себя в руках держать не может, что уж о таксистах обсуждать. Как говорил Джигурда вроде, "культура так и прёт, я ею просто изрыгаю"
:lol:

[Исправлено: elektron, 13.01.2019 - 09:41]
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§ Гога
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 552
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 13.01.19 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рубеж пройден - возврата нет.Пока всех не выживут-не успокоятся .Жалко смешанных браков. Учите китайский язык,пригодится.

[Исправлено: Гога, 13.01.2019 - 14:22]
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§ Горожанин_kst
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1337
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 13.01.19 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Референт...Можно девушку вывезти из...дальше Вы знаете. Нашли интеллигенцию). Это сдово ведь от слова интеллект, судя по поступку там интеллект питекантропа.
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§ Горожанин_kst
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1337
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 13.01.19 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё разговоры о единитве-толькло разговоры. Ситуация в Караганде наглядный пример.
А чего вы хотели, когда одной нации 27 лет твердят об их исключительности на этой земле, об их цементирующей роли, об исключительных правах на эту землю.
Доигрались.
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§ maxsaf
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1143
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.01.19 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Максаф, ну не будет - суда. А национализм то - остаётся...

Судами то его точно не искоренить. Вообще-то говоря "друг у друга" я намекал на другой резонансный случай, в г.Аркалык.
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§ таноми52
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 463
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 13.01.19 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Судами то его точно не искоренить.


Да, хотя бы, остановят на бытовом уровне
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* alex_60
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2439
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.01.19 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
каста неприкасаемых.
мерзко. противно.
Эй вы там наверху, что делаете?
что поощряете?

[Исправлено: alex_60, 13.01.2019 - 19:12]
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§ elektron
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2384
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.01.19 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
я намекал на другой резонансный случай, в г.Аркалык.

Ну слава богу, а то я грешным делом про Ермека с Атюбинска, о пардон с Актобе подумал, который Костанайцев строить было собрался ;-)

[Исправлено: elektron, 13.01.2019 - 14:34]
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§ Горожанин_kst
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1337
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 13.01.19 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Тааак, а что там ещё в Аркалыке произошло?!
И про Ермека этого актюбинского тоже расскажите.
Надо больше гласности в этих вопросах, не надо стыдливо замалчивать чьи то хамство и невоспитанность, эти персонажи наше желание не раздувать воспринимают как знак поощрения и слабости. А по рукам надо, и по бесстыжим губам. Всё это порождено чрезмерной терпимостью воспитанной части общества. Дальше уже некуда.Уже целые народы призывают выселять в раже националистических припадков.
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* alex_60
Аркадий ДЕНИСОВ: А «слона» и не приметили
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2439
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.01.19 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
главный казахстанец стал главным казахом.
тормоза сняли. не вижу с его стороны стопа.
значит старт.
и пошло- массовые переименования всего что на русском,
открыто- "что здесь русский делает", "казахи , почему молчите"
нарушение закона о языках,без комментариев,
просто все по казахски и все.
батыры в каждой деревне.
отсюда все перетекло на бытовыху.
благо нас тут много пока, поэтому не так борзеют.
но я готов.
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