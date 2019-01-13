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§ NG.kz
10 интересных фактов о Костанае с точки зрения тех, кто в нем не живет
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34719
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.01.19 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
TengriMIX в новом выпуске "10 интересных фактов о городах Казахстана" рассказали о Костанае как о самом "женском" и чистом городе Казахстана.
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§ Victor Yang
Re: 10 интересных фактов о Костанае с точки зрения тех, кто в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11138
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 13.01.19 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аж коробит от произношения "КОстанай". Правила безударных О уже отменили у нас? Самая лучшая адаптация - КУстанай.
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§ yudjin
Re: 10 интересных фактов о Костанае с точки зрения тех, кто в...
yudjin


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Сообщений: 5690
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 13.01.19 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Соглашусь, половину из 10 притянули за уши, причём речь про областной центр, а факты про область и к городу относятся лишь постольку поскольку.
Гордость города ФК Тобол...сомнительная и офигительно дорогостоящая... идущая в разрез с успехами и вложениями в другие виды спорта.
Колонию в Кушмуруне к чему приплели?
Разваливающаяся и содержащаяся кое-как набережная - это не достопримечательность. Это объект по ежегодному "освоению" бюджета.
Для меня Парк Победы- это достопримечательность с историей... но она, вероятно, не в рамках рухнамы...
Поэтому два Дважды Героя Советского Союза из 4-х - кустанайцы в список знаменательных уроженцев не вошли.
Столица автопрома... ну-ну... в которой от первого до последнего акимчика ездят на чём угодно, но не на детище костанайского автопрома.
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§ Гога
Re: 10 интересных фактов о Костанае с точки зрения тех, кто в...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 552
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 13.01.19 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Колонию в Кушмуруне к чему приплели? Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33472
А не в Джетыгаре ли ?
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§ Алиса
10 интересных фактов о Костанае с точки зрения тех, кто в нем не живет
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4482
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 13.01.19 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
А не в Джетыгаре ли ?

не важно это ... для сегодняшних курлы кунов это все одно и то же: Кустанай, Кушмурун, Джетыгара. Образование сейчас самое лучшее - результаты на лицо... то ли еще увидим/услышим. Надо быть готовым и не удивляться.
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§ Алиса
10 интересных фактов о Костанае с точки зрения тех, кто в нем не живет
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4482
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 13.01.19 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
в список знаменательных уроженцев не вошли

я тоже ожидала что будут названо поболее имен. А тут обошлись лишь Дычко и Левитом - причем оба как бы не кустанайцы по месту рождения - если по честному до конца. Нет, оказывается, у нас больше заслуженных, известных за пределами не то что города, но и республики людей.... Стыдно!!!! Стыдно за авторов ролика!!!! Уровень на поверхности

[Исправлено: Алиса, 13.01.2019 - 17:52]
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