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§ NG.kz
968 случаев кори зафиксировано в Казахстане за последние два месяца
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34719
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.01.19 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане с ноября прошлого года по данным Министерства здравоохранения зафиксировано 968 случаев кори. В большинстве случаев заболели дети до 14 лет.
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§ elektron
Re: 968 случаев кори зафиксировано в Казахстане за последние два...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2383
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.01.19 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот и первые "весточки" от всёлучшезнающих родителей. Которым и не в домёк, что их не привитые дети здоровы, только потому, что большинство других привито. Эгоизм и тупизм, рулит :-x
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