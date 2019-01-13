NG.kz Что не так с пешеходными переходами в Костанае?



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 14:46 Жизнь в Костанае не устает удивлять нашего подписчика в Instagram @mankomen. Что не так с пешеходными переходами в нашем городе, кто виноват и что делать, по его мнению, - в этом видео.

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