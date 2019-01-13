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§ NG.kz
Что не так с пешеходными переходами в Костанае?
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 34719
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.01.19 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жизнь в Костанае не устает удивлять нашего подписчика в Instagram @mankomen. Что не так с пешеходными переходами в нашем городе, кто виноват и что делать, по его мнению, - в этом видео.
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§ yudjin
Re: Что не так с пешеходными переходами в Костанае?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5690
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 13.01.19 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие на фиг пешеходные переходы? Тут все на самовыживание брошены.
Гранитные бАрдовые бордюры, пегасы, разноцветные лампочки на домах и выжившие карагачи в форме шарика - вот уровень акимата...
такая нынче, рухнама, однако...
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