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§ NG.kz
Взрыв в центре Парижа: погибли двое, пострадали десятки человек
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34715
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.01.19 - 02:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мощный взрыв прогремел в булочной на улице Рю-де-Тревиз. Из-за взрыва в близлежащих домах разбились окна, начался пожар. Полиция предполагает, что причиной взрыва стала утечка газа. Правоохранительные органы исключили версию теракта. По информации полиции, происшествие никак не связано с акциями "жёлтых жилетов".
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§ Гога
Взрыв в центре Парижа: погибли двое, пострадали десятки человек
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 550
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 13.01.19 - 02:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
причиной взрыва стала утечка газа Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33471
начался пожар. Какой газ хороший , даже горит. А в Магнитогорске не горел ? Почему?

[Исправлено: Гога, 12.01.2019 - 23:19]
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