Серый волк Еще один таксист, "умывший" клиента зеленкой, попал в поле зрения полиции #16





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Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 21:47 Цитата: Добринцофф: халявщика который кидает таксиста-это то же касается.

Ну вот смотри, выбор. Приходят к тебе завтра в лавку полисяи местные и говорят а покажи ка нам домументики.

А чего у тебя Забобольск, а не город Тобыл? А собери ка ты нам в пакет поляну на троих со своей лавки. И у тебя будет выбор.

1.Сдать их с потрохами в службу безопасности и прокурорским. и правильно ибо это их дело.

2. Кидануь в них зелёнку

3. Собрать им в пакет хавки со своей лавки (где-то мы уже читали о такой практике в полиции)



Далее другой случай. Приходит к тебе человек божий и просит дай булочку или хлеба кусок, я с Молокановки пешком через Заречный добрался. Денег нет.

Опять выбор 1. кидануть в него зелёнкой

2. Предложить ему метлой убрать и пол в магазине вымыть за еду.

3. дать еды и не только хлеб просто так, не убудет от лавки.



Немного другой выбор, если он зашел и не спрашивая откусил от булки. Даже интересно как бы кто ответил.



У меня то-же интересно было. Вызываю через приложение такси. Просто общественный транспорт далеко не успеваю. Подъезжаем к вокзалу и ощущаю, что бумажник забыл и кроме рублей 70 монетами в карманах ничего. Даже карты транспортной и банковской нет. Приложения тогда ещё не было в телефоне. То есть коммуникатором не заплатить. Объясняю таксисту вот блин ротозей забыл и на сотню км электричка через 15 минут, там нужно быть обязательно по работе и потом ремонт путей и долго не будет. Мелочь отдал. Говорю или вернуться можем... Да не говорит, агрегатору хватит за поездку и мне немного копеек.

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