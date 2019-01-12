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≡ Еще один таксист, "умывший" клиента зеленкой, попал в поле зрения полиции		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Еще один таксист, "умывший" клиента зеленкой, попал в поле зрения полиции
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34716
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.01.19 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пример костанайского таксиста, который заставил умыться зеленкой не расплатившуюся пассажирку, и попавшего за это под суд, не стал уроком для его казахстанских коллег. В СКО таксиста, решившего таким образом проучить клиента, привлекли за мелкое хулиганство.
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§ Алиса
Re: Еще один таксист, "умывший" клиента зеленкой,...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4480
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 12.01.19 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Просто отказался от услуг

написано ведь, что как раз оказал услугу, а в итоге клиент отказался оплатить.
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§ Серый волк
Еще один таксист, "умывший" клиента зеленкой, попал в поле зрения полиции
Серый волк


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Сообщений: 9816
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 12.01.19 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф: халявщика который кидает таксиста-это то же касается.

Ну вот смотри, выбор. Приходят к тебе завтра в лавку полисяи местные и говорят а покажи ка нам домументики.
А чего у тебя Забобольск, а не город Тобыл? А собери ка ты нам в пакет поляну на троих со своей лавки. И у тебя будет выбор.
1.Сдать их с потрохами в службу безопасности и прокурорским. и правильно ибо это их дело.
2. Кидануь в них зелёнку :-)
3. Собрать им в пакет хавки со своей лавки (где-то мы уже читали о такой практике в полиции)

Далее другой случай. Приходит к тебе человек божий и просит дай булочку или хлеба кусок, я с Молокановки пешком через Заречный добрался. Денег нет.
Опять выбор 1. кидануть в него зелёнкой
2. Предложить ему метлой убрать и пол в магазине вымыть за еду.
3. дать еды и не только хлеб просто так, не убудет от лавки.

Немного другой выбор, если он зашел и не спрашивая откусил от булки. Даже интересно как бы кто ответил.

У меня то-же интересно было. Вызываю через приложение такси. Просто общественный транспорт далеко не успеваю. Подъезжаем к вокзалу и ощущаю, что бумажник забыл и кроме рублей 70 монетами в карманах ничего. Даже карты транспортной и банковской нет. Приложения тогда ещё не было в телефоне. То есть коммуникатором не заплатить. Объясняю таксисту вот блин ротозей забыл и на сотню км электричка через 15 минут, там нужно быть обязательно по работе и потом ремонт путей и долго не будет. Мелочь отдал. Говорю или вернуться можем... Да не говорит, агрегатору хватит за поездку и мне немного копеек.
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§ Серый волк
Еще один таксист, "умывший" клиента зеленкой, попал в поле зрения полиции
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9816
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 12.01.19 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Взял телефон его. прозвонились.
А он говорит а как ты на вокзале, злесь без билета не пройти.
Ну говорю пролезу.
Давай говорит я тебя до следующей остановки два км всего.
И довез. И денег ещё дал на одну зону проезда в электричке.
Зайцем доехал на электричке и сразу перевел ему с хорошим бонусом.
Он потом мне позвонил в ближайший праздник 23 февраля поздравил.
Ну говорит телефон мой знаешь, сохрани. Я говорит часто по северу Москвы езжу со скидкой приеду.

И несколько месяцев спустя нужно мне было встречать гостей в Лианозово и отправить в Наукоград Дубна.
А я ну ни как не успеваю. Звоню. Он их перехватывает в Лианозово и везёт аж в Лобню на экспресс скорый показывает кассы. В Лианозово пришлось бы на обычной собаке, экспрессы там не останавливаются.
И денег не взял. Говорит заплочено. В общем я запускаю приложение такси. Эмулирую поездку, чтоб узнать сколько в Лобню и ему перевожу. Сообщение мне приходит. Говрит, ты мне и так много перевел тогда!

Ну в общем так получилось!
Все в итоге были довольны, вспоминали потом ржали! :lol:
Только я теперь всегда проверяю тыкая на приложение такси. :lol:
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§ Серый волк
Еще один таксист, "умывший" клиента зеленкой, попал в поле зрения полиции
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9816
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 12.01.19 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самое интересное было потом гостей слушать. В общем незнакомая Москва к ним в гостинку подъезжает такси, говорит вам заказали. Они садятся таксист вместо ближайшей как им сказали платформы везёт из за город ни слова не говоря. Он не говорит по-английски. Они с трудом ОК-Google translate.
Привозит наконец перепуганных в Лобню и не берёт ни копейки.

Проклятая русская мафия запугала таксистов!
Потом смеялись когда рассказал им историю как я ехал и почему таксист мог отказаться. :lol:
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§ Добринцофф
Еще один таксист, "умывший" клиента зеленкой, попал в поле зрения полиции
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6314
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 13.01.19 - 01:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
гляжу мораль ниже плинтуса

Я смотрю у вас мораль повыше,может тогда приютите у себя дома в Германии несколько мигрантов с Афганистана,пусть поживут недельку другую,а когда они в конец обнаглеют вы им про мораль пропойте и про то, что в любых ситуациях надо оставаться человеком 8-) ;-)
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§ bumerang
Re: Еще один таксист, "умывший" клиента зеленкой,...
bumerang


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 169
Регистрация: 03.06.15
Отправлено: 13.01.19 - 01:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Электрон че за пургу несешь? Этот халявщик прокатился по городу нахаляву, а потом тупо сказал - денег нет. И с ним надо по человечески? Если бы он сразу сказал что денег нет, надо куда срочно, вот тут можно по человечески, а можно прагматично, но это уже было бы на совести таксиста. А это извините меня наглость, а точнее воровство, тоже самое как зайти в супермаркет, сожрать чего нибудь не доходя до кассы, и потом сказать нет денег. Что тут скажете? Охрана-менты-административка. А что может таксист на дороге? Вот только и может проучить, чтобы не повадно в след.раз было, так как менты на такие случаи не реагируют, от слова совсем. В одном не прав таксист - нафига снимать на камеру? Во первых это уже "воспитание" а унижение, и во вторых сам на себя улики сделал.
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§ bumerang
Еще один таксист, "умывший" клиента зеленкой, попал в поле зрения полиции
bumerang


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 169
Регистрация: 03.06.15
Отправлено: 13.01.19 - 01:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
А за то, что в праздники стоимость проезда в 2 раза выше, кого надо - наказывать? И как?

вообще то ВСЕМ, кто работает в праздники, по закону положена двойная оплата. Вот они ее как раз и получают, все абсолютно справедливо. Ты же хочешь гулять, бухать и катать свою 5 точку на такси по обычному тарифу, а ничего не треснет?

[Исправлено: bumerang, 13.01.2019 - 01:32]
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§ Добринцофф
Еще один таксист, "умывший" клиента зеленкой, попал в поле зрения полиции
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6314
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 13.01.19 - 01:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Ну вот смотри, выбор. Приходят к тебе завтра в лавку полисяи местные и говорят а покажи ка нам домументики. А чего у тебя Забобольск, а не город Тобыл? А собери ка ты нам в пакет поляну на троих со своей лавки. И у тебя будет выбор.

ВЫ такую ахинею пишите,я даже не знаю чё тут комментировать,ну приходит полиция когда чё случиться просят видео с уличных камер скинуть,документы ни разу не спрашивали и уж тем более ни слова про поляну на троих.
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§ Серый волк
Еще один таксист, "умывший" клиента зеленкой, попал в поле зрения полиции
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9816
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 13.01.19 - 01:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё короткая история про таксизда. Еду в электричке по Москве. Следующая Савеловский вокзал, но почти весь вагон вышел на Тимирязевской. Там в метро удобнее. Остался чернокожий, явно из Африки одетый в пиджак. В общем используя английский и русский выяснилось, что это врач из Африки на конгресс в Москву прилетел в Шереметьево. А там рвач таксизд вместо Москвы привёз его в город Лобню и кинул у платформы сказав, что это Москва и вот городская элктричкв в центр. :-)
И что должны пассажиры электричек сделать с этим таксиздом? Заставить из урны все билеты на вокзале съесть? :-)
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§ Серый волк
Еще один таксист, "умывший" клиента зеленкой, попал в поле зрения полиции
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9816
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 13.01.19 - 02:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мигрантов они уже приютили. И большинство социализируют успешно. Они получают пособие больше чем продавцы магазинов в деревнях Казахстана. И не желают его потерять. Но некоторые совсем дикие Без моральных ценностей не поддаются и составляют проблему. Не знаю что лучше социализируемые и стремящиеся к цивилизации афганцы, или дичающие таксисты на нелегальных корытах. :lol:
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