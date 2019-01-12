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§ NG.kz
Парковка на тротуаре
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 34714
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.01.19 - 01:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео и фото, снятые в мкрн Наурыз, возле мечети, на редакционный WhatsApp "НГ" прислала Татьяна. Ее возмущает, что автомобилисты оставили свои машины прямо на тротуаре.
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§ Sniper
Re: Парковка на тротуаре
Sniper


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Сообщений: 1182
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 12.01.19 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видать не было места на парковке возле мечети. Там даже 100 машин не смогут нормально разместиться.Терпимей надо быть к верущим другой конфессии.Дорога там узская. Наверняка СХИ строил ее как проезд к своим лабораториям.
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§ Серый волк
Парковка на тротуаре
Серый волк


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Сообщений: 9814
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 12.01.19 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Обратно камни кидать не буду, нет смысла пока подобные вышеуказанным людям будут выигрывать тендеры и не важно где они проживают.
Если писать про какого-то никому неизвестного /// где-то в другой стране, которого никто никогда в глаза не видел и дел его не знает, а дела местных деятелей любой горожанин каждый день видит. Видит всю коррупцию и результаты на каждом буквально убитом метре. Ковыряния улиц и тротуаров. На каждой яме и увидеть и потрогать и сфотографировать всегда может.

Если вы, случайно попавший на это невыгодное сравнение, то жму вам руку.
Может поднятую тему хоть на грамм сдвинем.
А ежли лицо должностное, то ой не в ту степь вы завернули.
В этой ситуации хорошо когда багаж хороших дел за плечами.

У вас кстати мэром быть можно качественным очень просто!
Достаточно начать с окраин, школ, делая к ним дороги, освещение.
Разобрать ужасную красную плитку с пустыря акимата и пустить её на пути к школам.
К каждой школе по 300 метров новых тротуаров с стороны каждого подхода.
Ввести обязательное освещение путей в школу и ответственность за отсутствие очистки и уборки.

[Исправлено: Iney, 12.01.2019 - 21:09]
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§ Sniper
Парковка на тротуаре
Sniper


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Сообщений: 1182
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 12.01.19 - 20:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хожу по пятницам на молитву, в мечеть вместительностью до 10 тысяч верующих. Но стоянок на такое же количество машин не наблюдаю. Зато стоят 5, 6 патрульных машин. Автоматически гасяших водительские удостверения по интернету отчаянным водителям, делающим остановки более 20 секунд в зоне действия запрещающих знаков.
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§ Серый волк
Парковка на тротуаре
Серый волк


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Сообщений: 9814
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 12.01.19 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Терпимей надо быть к верущим другой конфессии.

Да это все понятно. Никто их в общем и не трогает. Ну разве что местные власти могли догадаться по праздникам отмечаемым посещением мечети помогать организовывать временные места парковок поблизости. Всем удобно, хорошо. Чем вызвали бы уважение, а не презрение по поводу своей работы. А в остальных случаях что делать? Парковки продумавает хоть кто-то, дороги в школы важнее религиозных тропинок. Элементарно в школу нужно каждый день в любую погоду и иногда в темноте.

Состояние видели и полное отсутствие властей?

С трудом можно достигнуть понимания, что наш общий дом стеклянный и чиновники с коррупцией и плохо работающие - главное стихийное бедствие и общее зло.

Я бы например озаботился вопросами к бездельникам депутатам. Почему они видят бедлам и не хотят заставить атами чинушек содержать все подходы детей к школам в идеальном асфальтированном состоянии и освещенными?

Элементарно все пути к школе должны содержать асфальт, который должны обслуживать закрепленные организации во все времена года каждый день. На этих путях должно быть освещение. Безопасные переходы и отсутствовать дефекты покрытия. Элементарно дырка, в неё пачку сигарет можно вложить штраф чиновнику публичный. А если бедлам где море грязи как на фото 7 школы то сколько пачек понадобится замостить столько и штраф. А если оклада толстого у чиновника не хватит, то его служебную машину с торгов на устранение и пусть на общественно транспорте катается с жителями. Мэру Берлина, Лондона и массы городов это приятно!
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