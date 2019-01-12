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§ NG.kz
Что не так с костанайским автовокзалом?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34714
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.01.19 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Таким вопросом задался подписчик "НГ" в Instagram @mankomen. Его впечатления от поездки туда в этом видео.
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§ alex_60
Что не так с костанайским автовокзалом?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2432
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.01.19 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
для Архимеда легче поставить сто пегасов , сто батыров.
деревья вырубить во всем городе.
но стоянку возле автовокзала -с... т пять лет , мафиози
ПОЗОР КОРОЧЕ ГОВОРЯ АРХИМЕДУ, кто он тогда тут такой?
покрывает мафиозный автовокзал?

[Исправлено: alex_60, 12.01.2019 - 20:40]
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§ Menden1968
Re: Что не так с костанайским автовокзалом?
Menden1968


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Сообщений: 272
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.01.19 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
.....чтобы пожертвовать "бедным побирушкам"общественного порядка и не обязательно переться до обгороженного забором областного автовакзала,достаточно пересечь границу Каерак и вас будут ждать на авто и сопроводят с мигалками побирушки и на месте пожертвуете,а если там не удаться пожертвовать то в Комсомольце на посту вас попросят дать неимущим на пропитание....
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§ Серый волк
Что не так с костанайским автовокзалом?
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9814
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 12.01.19 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Я с автовокзала до СХИ - на последнем дыхании.

Если что в Подмосковье в абсолютно любом автобусе можно оплатить проезд банковской картой приложив её к считывателю. Не важно хоть из бразилии карта хоть с штатов. Стоить будет даже меньше чем наличными, и притом намного меньше. Картой дешевле всего. Сам так езжу, плачу американской. На неё кэшбэк с транспорта большой. В МСК в любом метро, МЦК, Монорельсе в 15-20 секунд оформляется транспортная карта "Тройка" опять же банковской картой. Менять инвалюту гостям не нуно. Транспортная карта действует на всех видах транспорта. Даже в аэропорты скоростные поезда по ней. В Питере рулит "Подорожник" с безлимитом на дни визита. Опять же безналом Подорожник брать лучше и быстрее.
По приличным областным городам ночью раз в час по нескольким самым главным улицам проезжает дежурный автобус ночного маршрута.
Ну как-то в цивилизованных и даже не очень городах в 21 веке это должно быть.
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