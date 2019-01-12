Цитата: Sniper:

Терпимей надо быть к верущим другой конфессии.

Да это все понятно. Никто их в общем и не трогает. Ну разве что местные власти могли догадаться по праздникам отмечаемым посещением мечети помогать организовывать временные места парковок поблизости. Всем удобно, хорошо. Чем вызвали бы уважение, а не презрение по поводу своей работы. А в остальных случаях что делать? Парковки продумавает хоть кто-то, дороги в школы важнее религиозных тропинок. Элементарно в школу нужно каждый день в любую погоду и иногда в темноте.



Состояние видели и полное отсутствие властей?



С трудом можно достигнуть понимания, что наш общий дом стеклянный и чиновники с коррупцией и плохо работающие - главное стихийное бедствие и общее зло.



Я бы например озаботился вопросами к бездельникам депутатам. Почему они видят бедлам и не хотят заставить атами чинушек содержать все подходы детей к школам в идеальном асфальтированном состоянии и освещенными?



Элементарно все пути к школе должны содержать асфальт, который должны обслуживать закрепленные организации во все времена года каждый день. На этих путях должно быть освещение. Безопасные переходы и отсутствовать дефекты покрытия. Элементарно дырка, в неё пачку сигарет можно вложить штраф чиновнику публичный. А если бедлам где море грязи как на фото 7 школы то сколько пачек понадобится замостить столько и штраф. А если оклада толстого у чиновника не хватит, то его служебную машину с торгов на устранение и пусть на общественно транспорте катается с жителями. Мэру Берлина, Лондона и массы городов это приятно!