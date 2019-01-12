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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15561
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.01.19 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ворум нихт.генау.

Правильно - варум?... :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2430
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.01.19 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Правильно - варум?...


я на швабском.там язык учил..
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15561
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.01.19 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
я на швабском.там язык учил..

Чёт их там снегом - засыпало... :-o
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15561
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.01.19 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А у нас, на севере, на улицах-

цветочки цветут.Дождь идёт... :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2430
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.01.19 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Чёт их там снегом - засыпало.


у них все по другому,у них своя Германия.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2430
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.01.19 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
надо о другом думать.
завтра проводы Старого Нового года.
что покушать. чем запить еду.
компот сварили.
карась лежит ,в соли, готовый к жарке.
с черной икрой понятно.
манты тоже ждут когда их пригласят.
потом опять же ритуал с разборкой елки 14 числа.
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