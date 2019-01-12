Серый волк Парковка на тротуаре #9





(Пользователи) Сообщений: 9807

Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 18:25 Видите, по ссылке в посте выше на дороги к школам один человек решил сразиться с этими ветряными мельнцами жуликов. Потрудившись на форуме и с фото даже получилось через несколько дней вызвать джина из чиновничьей поповозки. Но в результате в конце формальная пустопоржняя отписка. Типа собрать бумажки застраявшие в бурьяне.

Так конечно красиво и наглядно, но опустившихся барыг и жуликов и свинтусов паркующих не пробить! Они не понимают такого языка! А вот слабо в городе в наше время перевернуть сознание и сделать так, чтоб любой ребёнок знал свои права на достойную асфальтированную дорогу в школу без грязи, без канав и обязательно освещенную на всем пути?

Мало того, чтоб знал, так чтоб каждый увидев любое нарушение своих прав на своем пути доставал смартфон и выкладывал на ресурсы в сети где вся область и все в стране видят этот бедлам. Когда бесполезным пустышкам депутатам каждый в рожу тыкать будет о том, почему нет механизмов заставляющих жуликов делать достойную жизнь людям, а не протирать штаны.

Когда каждый сможет сказать что именно из-за этих людей нет нормальных законов, что именно эти люди украли освещение и не сделали тротуары. Когда каждый ребенок сможет запостить на мощный ресурс то, что на пути в его школу не горит два подряд осветительных прибора и это будут обсуждать и все школы и вся страна, то вот тогда начнет меняться.

Таким способом принуждают менять то, что не хотят менять сверху. Это хорошая журналистская должна быть работа в команде. Поднимать так, чтоб появлялись и ресурсы и результаты. Это более сильнее, чем разовые строчки.