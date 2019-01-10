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§ NG.kz
С соком - к чаю
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34713
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.01.19 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Маффины, небольшие кексы, - выпечка, с которой вполне можно начать набираться мастерства в деле изготовления десертов. Вот эти, с апельсиновым соком, любимы мною за то, что, постояв денек, становятся только лучше, цитрусовая нотка в них будто густеет. Делаются элементарно.
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§ drakon
Re: С соком - к чаю
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15561
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.01.19 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему их называют - маффины?

У нас их вот так - называют.
Вес 375 гр. 2 штуки, в упаковке.
Стоят 1.29€... :lol:
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§ drakon
Re: С соком - к чаю
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15561
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.01.19 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот есть ещё Мини маффия.

С какой начинкой - желаешь.
Во всех магазинах - разные.
Хочешь - посвежей, иди в кондитерскую... :lol:
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§ drakon
Re: С соком - к чаю
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15561
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.01.19 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот вам ещё маффины, Американские.

450 гр.,6 штук. Стоят 1ю89 Евро.
Дешвле, чем местные... :lol:
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