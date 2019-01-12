таноми52 Re: Николай ВОРОНИН: Три процента избранных #11





(Полноправные пользователи) Сообщений: 461

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:11 Вообще-то, утверждается, что к предпринимательству способны около 10 % от населения. У нас что ли только 3 %? Остальным не дают развернуться? Да и из 3-х %, скорее всего, большинство не честным предпринимательством утвердились, а просто хапнули из народного добра, а то и рейдерством не побрезговали. Теперь царят и не дают возможности другим развернуться. Это ведь означает конкуренцию, надо же будет среди конкурентов выживать и развиваться, а для этого мозги надо иметь, проще давить, находясь на верху