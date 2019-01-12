alex_60 Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #51





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2430

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:49 надо о другом думать.

завтра проводы Старого Нового года.

что покушать. чем запить еду.

компот сварили.

карась лежит ,в соли, готовый к жарке.

с черной икрой понятно.

манты тоже ждут когда их пригласят.

потом опять же ритуал с разборкой елки 14 числа.