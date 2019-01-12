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Серый волк:
Спасибо огромное за далёких от вас ротенбрегов с другого конца континента, но коррупция, разворованная городская собственность, и машинки дружбанчиков полисяев у вас под носом паркуются, не то, что с котомкой ходить, вообще ходить не надо, чтоб увидеть.
Так я рад за вас, что компания уважаемого человека выиграла тендер по борьбе с коррупцией, надеюсь наведут порядок, мы будем равняться на вас.
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Серый волк:
Кстати интересно было наблюдать как старшеклассницы с смартфонами в Москве гоняют гастарбайтеров нарушающих экологические нормы.
Ничего интересного, не толерантно как-то, по большому счёту как вы выражаетесь деградация на лицо, новое развлечение гастарбайтеров гонять. Кто им наряды выписывает, наверное горе начальники какие-то. Тем более, ваши власти неоднократно отмечали, что демографические проблемы, убыль населения пока восполняется мигрантами.