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§ NG.kz
Парковка на тротуаре
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 34713
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.01.19 - 01:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео и фото, снятые в мкрн Наурыз, возле мечети, на редакционный WhatsApp "НГ" прислала Татьяна. Ее возмущает, что автомобилисты оставили свои машины прямо на тротуаре.
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§ Серый волк
Парковка на тротуаре
Серый волк


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Сообщений: 9807
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 12.01.19 - 01:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хамье и тупьё, которым просто н/// на людей, на цивилизованное отношение, на других жителей всегда существует среди всех наций. Среди социальных сословий как мы отлично знаем всё намного и пренамного хуже. Есть определенные и хорошо известные жулики, воры и негодяи определённой социальной группы массово ворующие у младенцев в Доме ребёнка, ворующие городскую собственность, библиотеки, детсады и прочее. Строящие на школьных стадионах и даже на ГРОБАХ ПЕРВЫХ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА, вывозя их кости на свалку. Представители этих социальных групп плохо себя чувтствующих если не ездят по встречке мы хорошо знаем. Увидели подобное - хорошо знайте законы. Качественно умейте работать в соцсетях и не пропускайте. Было подобное чамо и в моей практике, нагло перекрывшее своей жоповозкой въезд к городскому объекту. После прямого обращения поток хамства. Фиксируем. Ссылаемвя на нарушенные правила. И тут это гуано делает ошибку и откатывает на газон. А вот стоянка на газоне у нас это стопроцентная эвакуация. Нужно было видеть рожи целой дюжины должностных лиц которым дется некуда. Их действия фиксируют. В итоге жульё было оформлено, эвакуировано, и в итоге наказано. Просто нужно вырабатывать только один навык, чтоб каждый горожанин считал своим долгом перед городом убрать такое жульё. Кстати интересно было наблюдать как старшеклассницы с смартфонами в Москве гоняют гастарбайтеров нарушающих экологические нормы. /// Законы работают. попал и жулик по административке со свистом проходит на хорошие санкции.

[Исправлено: Ольга Колоколова, 12.01.2019 - 08:59]
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§ Kairat stayer
Парковка на тротуаре
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 582
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 12.01.19 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
на цивилизованное отношение

Цитата:
Серый волк:
Законы работают


Да, вы наверное скоро как в раю заживёте, сократите до минимума всякие правонарушения. особенно коррупционные. Компания миллиардера Аркадия Ротенберга получила 46 миллионов рублей на проведение антикоррупционных мероприятий, тендер выиграли. Люди думали, что свежий анекдот, однако оказывается правда. Надеюсь, что выделенные деньги будут использованы по прямому назначению как в ЕС.
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§ Гога
Re: Парковка на тротуаре
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 548
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 12.01.19 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer
Цитата:
Компания «Гранат» выиграла тендер Общественной палаты на проведение мероприятий по развитию институтов гражданского общества, общественному контролю и противодействию коррупции.
Цитата:
По данным Единого государственного реестра юридических лиц, компанией «Гранат» владеет Аркадий Ротенберг — полный тезка крупного бизнесмена
- Где правда , брат ?
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§ Серый волк
Re: Парковка на тротуаре
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9807
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 12.01.19 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Аркадия Ротенберга получила

Был тут один астанинский прикормленный малтщег на побегушках в простыне... :lol: :lol:
У него чуть что о коррупции, о местном воровстве под носом, так сразу ротенберг чесался. :lol:
Спасибо огромное за далёких от вас ротенбрегов с другого конца континента, но коррупция, разворованная городская собственность, и машинки дружбанчиков полисяев у вас под носом паркуются, не то, что с котомкой ходить, вообще ходить не надо, чтоб увидеть. :lol:
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§ Kairat stayer
Парковка на тротуаре
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 582
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 12.01.19 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
По данным Единого государственного реестра юридических лиц, компанией «Гранат» владеет Аркадий Ротенберг — полный тезка крупного бизнесмена - Где правда , брат ?


Владеет Аркадий Романович, правду освещают Фонтанка, Новая газета, Регнум, Коммесант, и.т.д.

https://www.kommersant.ru/doc/3851323
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§ Kairat stayer
Парковка на тротуаре
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 582
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 12.01.19 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Спасибо огромное за далёких от вас ротенбрегов с другого конца континента, но коррупция, разворованная городская собственность, и машинки дружбанчиков полисяев у вас под носом паркуются, не то, что с котомкой ходить, вообще ходить не надо, чтоб увидеть.


Так я рад за вас, что компания уважаемого человека выиграла тендер по борьбе с коррупцией, надеюсь наведут порядок, мы будем равняться на вас.

Цитата:
Серый волк:
Кстати интересно было наблюдать как старшеклассницы с смартфонами в Москве гоняют гастарбайтеров нарушающих экологические нормы.


Ничего интересного, не толерантно как-то, по большому счёту как вы выражаетесь деградация на лицо, новое развлечение гастарбайтеров гонять. Кто им наряды выписывает, наверное горе начальники какие-то. Тем более, ваши власти неоднократно отмечали, что демографические проблемы, убыль населения пока восполняется мигрантами.
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§ Серый волк
Парковка на тротуаре
Серый волк


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Сообщений: 9807
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 12.01.19 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer: Так я рад за вас,
Ваша массовая радость и за ротенбергеров и за меня лично вызывает некоторое беспокойство относительно вашего здоровьица. :innocent: Ну ладно. Будем думать у вас всё хорошо! Спасибо ещё раз очень большое! :-) :-)


Вообще эти мелкие проблемы парковок // решаются при желании очень просто. Когда по ним начинают работать - они исчезают. Не совсем, ибо невозможно, но до очень редкого случая.
Когда полиция, власть и детки с смартфонами, которым есть куда разместить на весёлых и быстрых ресурсах и по которым очень быстро прилетает // привет.
Можно решить так вопрос (при желании конечно) и с другими свиньями гораздо более толстыми. Никто уже не удивляется, что пути в школу необустроены, не чистятся, не освещены, с морями грязи иногда которые форсировать нужно в резиновых сапогах?
Привыкли?
Вот очень правильно сделанный фоторепортаж.
https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=18001 Вот так дети ходят в школу Зимбабве? Россия?
Нет, это к любой школе КОстаная. Это например №7, но можно взять любую и нигде не будет чистого асфальта

[Исправлено: Iney, 12.01.2019 - 19:03]
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§ bugsy
Re: Парковка на тротуаре
bugsy


(Пользователи)
Сообщений: 12
Регистрация: 24.08.18
Отправлено: 12.01.19 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Срочно введите закон который будет поощрять за то что расскажешь полиции о нарушениях. Я буду знать где деньги брать. Да еще и в таком количестве. Пару месяцев точно можно будет не работать
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§ Серый волк
Парковка на тротуаре
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9807
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 12.01.19 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видите, по ссылке в посте выше на дороги к школам один человек решил сразиться с этими ветряными мельнцами жуликов. Потрудившись на форуме и с фото даже получилось через несколько дней вызвать джина из чиновничьей поповозки. Но в результате в конце формальная пустопоржняя отписка. Типа собрать бумажки застраявшие в бурьяне. :lol:
Так конечно красиво и наглядно, но опустившихся барыг и жуликов и свинтусов паркующих не пробить! Они не понимают такого языка! А вот слабо в городе в наше время перевернуть сознание и сделать так, чтоб любой ребёнок знал свои права на достойную асфальтированную дорогу в школу без грязи, без канав и обязательно освещенную на всем пути?
Мало того, чтоб знал, так чтоб каждый увидев любое нарушение своих прав на своем пути доставал смартфон и выкладывал на ресурсы в сети где вся область и все в стране видят этот бедлам. Когда бесполезным пустышкам депутатам каждый в рожу тыкать будет о том, почему нет механизмов заставляющих жуликов делать достойную жизнь людям, а не протирать штаны.
Когда каждый сможет сказать что именно из-за этих людей нет нормальных законов, что именно эти люди украли освещение и не сделали тротуары. Когда каждый ребенок сможет запостить на мощный ресурс то, что на пути в его школу не горит два подряд осветительных прибора и это будут обсуждать и все школы и вся страна, то вот тогда начнет меняться.
Таким способом принуждают менять то, что не хотят менять сверху. Это хорошая журналистская должна быть работа в команде. Поднимать так, чтоб появлялись и ресурсы и результаты. Это более сильнее, чем разовые строчки.
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§ Серый волк
Парковка на тротуаре
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9807
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 12.01.19 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рано или поздно кто-то организует ресурс типа "Добродел" и будут и по поводу не подметенного тротуара в школу на котором пылинки ночные писать что непорядок. И к каждой школе будет освещение и новый асфальт.
И с паркующимися /// легко можно навести порядок даже если у них куча корочек и блатных телефончиков в записной. Рано или поздно в любом обществе стремящемся к цивилизованному это происходит.
Все цивилизованные города через это проходили.
:-)
И даже в древнем Риме в своих городах построившем хорошие улицы и водопроводы наверняка отыскивались свои /// которые с трибун городского форума (смотреть как он выглядел на фото можно) заявляли зачем нам это, вон у немецких диких племён варваров Ротенберги ничего не делают и вместо водопровода, канализации и освещения деньги получают. ;-)
Но только времена прошли. А в истории остались эти хорошо сделанные улицы без грязи. Остался тысячелетний водопровод и канализации. В школах изучают Римское право и Римский форурум возникший тысячелетие ещё лет назад и сделавший город цивилизованным.

Очень кстати интересно, как через тысячу лет будут изучать эти фотографии дичайшего вида с улиц КОстаная.
Как охаратеризовывать жуликоват

[Исправлено: Iney, 12.01.2019 - 19:08]
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§ Kairat stayer
Парковка на тротуаре
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 582
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 12.01.19 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bugsy:
Срочно введите закон который будет поощрять за то что расскажешь полиции о нарушениях. Я буду знать где деньги брать. Да еще и в таком количестве. Пару месяцев точно можно будет не работать


Скоро введут в действие, пока как советует подмосковный Серый Волк изучайте другие законы, нормативные акты, юридически подковывайтесь.

Сам принимал участие, недавно здесь обсуждали заметку касающияся выплат гражданам за предоставленные фотовидеоматериалы различных нарушении от 07.12.2018 г.: МВД РК будет выплачивать казахстанцам деньги за съёмку правонарушений-40% от штрафа.
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§ Kairat stayer
Парковка на тротуаре
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 582
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 12.01.19 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:


Спасибо большое за ценные советы и переживания за нас, буду взаимно вежливым. Сколько камней накидали из-за бугра, сами-то тоже уязвимы и в стеклянном доме образно проживаете. Обратно камни кидать не буду, нет смысла пока подобные вышеуказанным людям будут выигрывать тендеры и не важно где они проживают.

[Исправлено: Kairat stayer, 12.01.2019 - 19:49]
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§ Kairat stayer
Re: Парковка на тротуаре
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 582
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 12.01.19 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если отойти от жулья и ворья (выражение сказочного персонажа), без порожняка. По теме конечно нельзя на тротуарах парковаться. Там же на прилегающей территории к мечети предусмотрена большая стоянка, неужели не было свободных мест для парковки автомобилей.
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