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§ NG.kz
Парковка на тротуаре
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 34713
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.01.19 - 01:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео и фото, снятые в мкрн Наурыз, возле мечети, на редакционный WhatsApp "НГ" прислала Татьяна. Ее возмущает, что автомобилисты оставили свои машины прямо на тротуаре.
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* Серый волк
Парковка на тротуаре
Серый волк


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Сообщений: 9804
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 12.01.19 - 01:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хамье и тупьё, которым просто н/// на людей, на цивилизованное отношение, на других жителей всегда существует среди всех наций. Среди социальных сословий как мы отлично знаем всё намного и пренамного хуже. Есть определенные и хорошо известные жулики, воры и негодяи определённой социальной группы массово ворующие у младенцев в Доме ребёнка, ворующие городскую собственность, библиотеки, детсады и прочее. Строящие на школьных стадионах и даже на ГРОБАХ ПЕРВЫХ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА, вывозя их кости на свалку. Представители этих социальных групп плохо себя чувтствующих если не ездят по встречке мы хорошо знаем. Увидели подобное - хорошо знайте законы. Качественно умейте работать в соцсетях и не пропускайте. Было подобное чамо и в моей практике, нагло перекрывшее своей жоповозкой въезд к городскому объекту. После прямого обращения поток хамства. Фиксируем. Ссылаемвя на нарушенные правила. И тут это гуано делает ошибку и откатывает на газон. А вот стоянка на газоне у нас это стопроцентная эвакуация. Нужно было видеть рожи целой дюжины должностных лиц которым дется некуда. Их действия фиксируют. В итоге жульё было оформлено, эвакуировано, и в итоге наказано. Просто нужно вырабатывать только один навык, чтоб каждый горожанин считал своим долгом перед городом убрать такое жульё. Кстати интересно было наблюдать как старшеклассницы с смартфонами в Москве гоняют гастарбайтеров нарушающих экологические нормы. /// Законы работают. попал и жулик по административке со свистом проходит на хорошие санкции.

[Исправлено: Ольга Колоколова, 12.01.2019 - 08:59]
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§ Kairat stayer
Парковка на тротуаре
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 579
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 12.01.19 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
на цивилизованное отношение

Цитата:
Серый волк:
Законы работают


Да, вы наверное скоро как в раю заживёте, сократите до минимума всякие правонарушения. особенно коррупционные. Компания миллиардера Аркадия Ротенберга получила 46 миллионов рублей на проведение антикоррупционных мероприятий, тендер выиграли. Люди думали, что свежий анекдот, однако оказывается правда. Надеюсь, что выделенные деньги будут использованы по прямому назначению как в ЕС.
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§ Гога
Re: Парковка на тротуаре
Гога


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Сообщений: 548
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 12.01.19 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer
Цитата:
Компания «Гранат» выиграла тендер Общественной палаты на проведение мероприятий по развитию институтов гражданского общества, общественному контролю и противодействию коррупции.
Цитата:
По данным Единого государственного реестра юридических лиц, компанией «Гранат» владеет Аркадий Ротенберг — полный тезка крупного бизнесмена
- Где правда , брат ?
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* Серый волк
Re: Парковка на тротуаре
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9804
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 12.01.19 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Аркадия Ротенберга получила

Был тут один астанинский прикормленный малтщег на побегушках в простыне... :lol: :lol:
У него чуть что о коррупции, о местном воровстве под носом, так сразу ротенберг чесался. :lol:
Спасибо огромное за далёких от вас ротенбрегов с другого конца континента, но коррупция, разворованная городская собственность, и машинки дружбанчиков полисяев у вас под носом паркуются, не то, что с котомкой ходить, вообще ходить не надо, чтоб увидеть. :lol:
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§ Kairat stayer
Парковка на тротуаре
Kairat stayer


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Сообщений: 579
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 12.01.19 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
По данным Единого государственного реестра юридических лиц, компанией «Гранат» владеет Аркадий Ротенберг — полный тезка крупного бизнесмена - Где правда , брат ?


Владеет Аркадий Романович, правду освещают Фонтанка, Новая газета, Регнум, Коммесант, и.т.д.

https://www.kommersant.ru/doc/3851323
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§ Kairat stayer
Парковка на тротуаре
Kairat stayer


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Сообщений: 579
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 12.01.19 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Спасибо огромное за далёких от вас ротенбрегов с другого конца континента, но коррупция, разворованная городская собственность, и машинки дружбанчиков полисяев у вас под носом паркуются, не то, что с котомкой ходить, вообще ходить не надо, чтоб увидеть.


Так я рад за вас, что компания уважаемого человека выиграла тендер по борьбе с коррупцией, надеюсь наведут порядок, мы будем равняться на вас.

Цитата:
Серый волк:
Кстати интересно было наблюдать как старшеклассницы с смартфонами в Москве гоняют гастарбайтеров нарушающих экологические нормы.


Ничего интересного, не толерантно как-то, по большому счёту как вы выражаетесь деградация на лицо, новое развлечение гастарбайтеров гонять. Кто им наряды выписывает, наверное горе начальники какие-то. Тем более, ваши власти неоднократно отмечали, что демографические проблемы, убыль населения пока восполняется мигрантами.
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