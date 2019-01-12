Серый волк Парковка на тротуаре #1





(Пользователи) Сообщений: 9804

Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 01:20 Хамье и тупьё, которым просто н/// на людей, на цивилизованное отношение, на других жителей всегда существует среди всех наций. Среди социальных сословий как мы отлично знаем всё намного и пренамного хуже. Есть определенные и хорошо известные жулики, воры и негодяи определённой социальной группы массово ворующие у младенцев в Доме ребёнка, ворующие городскую собственность, библиотеки, детсады и прочее. Строящие на школьных стадионах и даже на ГРОБАХ ПЕРВЫХ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА, вывозя их кости на свалку. Представители этих социальных групп плохо себя чувтствующих если не ездят по встречке мы хорошо знаем. Увидели подобное - хорошо знайте законы. Качественно умейте работать в соцсетях и не пропускайте. Было подобное чамо и в моей практике, нагло перекрывшее своей жоповозкой въезд к городскому объекту. После прямого обращения поток хамства. Фиксируем. Ссылаемвя на нарушенные правила. И тут это гуано делает ошибку и откатывает на газон. А вот стоянка на газоне у нас это стопроцентная эвакуация. Нужно было видеть рожи целой дюжины должностных лиц которым дется некуда. Их действия фиксируют. В итоге жульё было оформлено, эвакуировано, и в итоге наказано. Просто нужно вырабатывать только один навык, чтоб каждый горожанин считал своим долгом перед городом убрать такое жульё. Кстати интересно было наблюдать как старшеклассницы с смартфонами в Москве гоняют гастарбайтеров нарушающих экологические нормы. /// Законы работают. попал и жулик по административке со свистом проходит на хорошие санкции.



[Исправлено: Ольга Колоколова, 12.01.2019 - 08:59]