Серый волк Еще один таксист, "умывший" клиента зеленкой, попал в поле зрения полиции #5





(Пользователи) Сообщений: 9804

Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 15:20 Цитата: elektron:

Ну уроды моральные остались, или уже за теньгушку и мать родную продадут.

Просто есть люди, а есть свиньи.

Помнится после теракта в Домодедово. Там часть электричек прямо в здание аэропорта заезжает и пока было закрыто люди бесплатно брали пассажиров до метро.

Ещё после ледяного дождя, когда встала полностью ЖД, люди бесплатно выезжали и возили пассажиров на своих машинах не беря ни копейки. А барыги в это время двойной тариф ломили.

Просто таких собирающихся у вокзала рвачей местные органы власти должны переодически отлавливать, лишать лицензии и вешать административку. Другого свиньи все равно не понимают. А без лицензии работать не смогут.

Если у вас органмам власти и правопорядка плевать, или они сами с организации этого бедлама кормятся, то барыги у вас пышным цветом будут везде и очень хорошо заметны.