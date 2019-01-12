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§ NG.kz
Еще один таксист, "умывший" клиента зеленкой, попал в поле зрения полиции
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34713
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.01.19 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пример костанайского таксиста, который заставил умыться зеленкой не расплатившуюся пассажирку, и попавшего за это под суд, не стал уроком для его казахстанских коллег. В СКО таксиста, решившего таким образом проучить клиента, привлекли за мелкое хулиганство.
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§ Сыкымы
Re: Еще один таксист, "умывший" клиента зеленкой,...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 783
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 12.01.19 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Клиент в итоге отказался оплачивать поездку, и водитель решил его наказать. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33463

А за то, что в праздники стоимость проезда в 2 раза выше, кого надо - наказывать? И как?
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§ сайлау курманов
Re: Еще один таксист, "умывший" клиента зеленкой,...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3003
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 12.01.19 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я бы тоже умыл, надеяться на полицаев не надежно.
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§ Алиса
Еще один таксист, "умывший" клиента зеленкой, попал в поле зрения полиции
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4479
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 12.01.19 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
А за то, что в праздники стоимость проезда в 2 раза выше, кого надо - наказывать

так в таком случае надо "глобально" уже дела вести. Ведь не только таксисты такое творят... Ведь сразу почти после Нового года люди стали говорить что цены поднялись в магазинах....И это не в праздники, а уже после таковых, в будние дни. Чего уж только таксистов обвинять?....

[Исправлено: Алиса, 12.01.2019 - 15:07]
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§ elektron
Re: Еще один таксист, "умывший" клиента зеленкой,...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2379
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.01.19 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну уроды моральные остались, или уже за теньгушку и мать родную продадут. Да я бы этого водилу и тех кто снимал на колени бы поставил, уроды, ничего святого.
Имею право отказатся от такси. Проблемы предьявляйте официально. Слов нет.
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* Серый волк
Еще один таксист, "умывший" клиента зеленкой, попал в поле зрения полиции
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9804
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 12.01.19 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну уроды моральные остались, или уже за теньгушку и мать родную продадут.

Просто есть люди, а есть свиньи.
Помнится после теракта в Домодедово. Там часть электричек прямо в здание аэропорта заезжает и пока было закрыто люди бесплатно брали пассажиров до метро.
Ещё после ледяного дождя, когда встала полностью ЖД, люди бесплатно выезжали и возили пассажиров на своих машинах не беря ни копейки. А барыги в это время двойной тариф ломили.
Просто таких собирающихся у вокзала рвачей местные органы власти должны переодически отлавливать, лишать лицензии и вешать административку. Другого свиньи все равно не понимают. А без лицензии работать не смогут.
Если у вас органмам власти и правопорядка плевать, или они сами с организации этого бедлама кормятся, то барыги у вас пышным цветом будут везде и очень хорошо заметны.
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§ Добринцофф
Re: Еще один таксист, "умывший" клиента зеленкой,...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6311
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 12.01.19 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
А за то, что в праздники стоимость проезда в 2 раза выше, кого надо - наказывать? И как?

За что наказывать?Люди вместо того что бы отдыхать работают,что не так ?
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§ Добринцофф
Re: Еще один таксист, "умывший" клиента зеленкой,...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6311
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 12.01.19 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Проблемы предьявляйте официально.


Цитата:
Хотя водитель отмечал, что наказать недобросовестных пассажиров по закону крайне сложно - полици не обращает внимание на такие случаи. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33463#792899

Так что делать если официально проблему разрешить не получается?
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§ Добринцофф
Re: Еще один таксист, "умывший" клиента зеленкой,...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6311
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 12.01.19 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Да я бы этого водилу и тех кто снимал на колени бы поставил, уроды, ничего святого

А с неплательщиком как бы поступили?
Конкретно, что делать в таком случае?
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§ Добринцофф
Еще один таксист, "умывший" клиента зеленкой, попал в поле зрения полиции
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6311
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 12.01.19 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Помнится после теракта в Домодедово. Там часть электричек прямо в здание аэропорта заезжает и пока было закрыто люди бесплатно брали пассажиров до метро.

И как можно это связать теракт в Домодедово и таксист в Казахстане умывший клиента зёленкой,ну какая связь?
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§ elektron
Еще один таксист, "умывший" клиента зеленкой, попал в поле зрения полиции
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2379
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.01.19 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
А с неплательщиком как бы поступили? Конкретно, что делать в таком случае?

А в чём неплательщик? За вызов только заплатить. Можно же и по человечески. :-x хотя подозреваю что сложно. И если полиция не реагирует так надо воспитывать. В 30 ку вроде рвёмся.
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§ elektron
Еще один таксист, "умывший" клиента зеленкой, попал в поле зрения полиции
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2379
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.01.19 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
quote]Добринцофф:
И как можно это связать теракт в Домодедово и таксист в Казахстане умывший клиента зёленкой,ну какая связь?
Да елементарно, быть человеком и оставаться им, а не подобием.

[Исправлено: elektron, 12.01.2019 - 12:01]
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