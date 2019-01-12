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§ NG.kz
Что не так с костанайским автовокзалом?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34713
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.01.19 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Таким вопросом задался подписчик "НГ" в Instagram @mankomen. Его впечатления от поездки туда в этом видео.
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§ Алиса
Что не так с костанайским автовокзалом?
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4479
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 12.01.19 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще добавлю вопросы к руководству автовокзала (может НГ вынесет все же их к хозяевам и будут ответы - как для снимавшего, так и для меня)
1. Вечером подъехали ожидать автобус тюменский - приходит согласно Расписанию в 21ч.30 мин. Ждемс. Уже подмерзаем прилично, т.к. прошло минут 40 от положенного графика. У кого узнать причину задержки маршрута? А ни у кого! Пошли в здание автовокзала в надежде найти дежурного, диспетчера или еще кого-то , кто даст хоть какой-то ответ. НИКОГО!!!!! По территории зато прогуливаются два представителя правоохранительных органов, выслеживающих "добычу". Время уже за 22.00. Минут через 15 позвонил водитель (у него были контакты мои) - сказал,что задержались на границе, но уже в ЗАтобольске и скоро будут. В общем, в ожидании пробыли "сверхнормы" часа 1,5. ЗА время нашего "тусования" уезжали пара-тройка маршрутов. Кто-то уезжал, кто-то встречал. Т.е. "движение" то было, а вот управлять этим "движением" некому. А если отменялся бы маршрут, сломался автобус, с водителем что-то случилось- кто будет информировать об этом пассажиров? Уже не веду речь об информировании об отправке, с какой платформы и т.д. НИКТО! Догадывайтесь и ищите сами.
PS: ДА, и таки представители правопорядка находили себе "жертв" (кстати, из числа ожидающих или приехавших) и не одну. Уводили в здание автовокзала и там с ними "работали".
Вот такой у нас автовокзал "любящий" своих клиентов и создающий все условия для них.

Прекрасно знаю, что не раз тема автовокзальная тут поднималась. Но, видимо, она будет периодически подниматься пока руководство данного заведения не включит мозги и не начнет хоть что-то менять.

[Исправлено: Алиса, 12.01.2019 - 13:08]
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§ elektron
Что не так с костанайским автовокзалом?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2379
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.01.19 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
ДА, и таки представители правопорядка находили себе "жертв" (кстати, из числа ожидающих или приехавших) и не одну. Уводили в здание автовокзала и там с ними "работали".

Как говорится, "добро пожаловать" Дорогие гости города :lol:
Или как в анекдоте: то что у вас нет судимости, это не ваша заслуга, это наше упущение! 8-)
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§ drakon
Что не так с костанайским автовокзалом?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15558
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.01.19 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
пока руководство данного заведения не включит мозги и не начнет хоть что-то менять.

Алиса, руководство данного заведения, уже давно включило мозги.
Вот руководству - города,области давно уже пора - "включиться".
Уже года 3,наверное пишут об этом автовокзале,
а воз и поныне - там.
Пустой - автовокзал, на видео. Я такого не помню. Ну нихрена в городе - не делается... :lol:

[Исправлено: Ольга Колоколова, 12.01.2019 - 16:05]
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§ Алиса
Что не так с костанайским автовокзалом?
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4479
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 12.01.19 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Пустой - автовокзал, на видео. Я такого не помню.

да, вообще ненормальность. Когда мы были народ тусовался на улице. НУ а как еще? Сидя в здании далеко не уедешь без информации нужной. А кто ее предоставлять будет. А среди ожидающих были и с маленькими детьми. Погода была не особо холодная, но при длительном стоянии зима давала о себе знать все таки.
И еще момент. Если я не ошибаюсь, в "нормальных" городах автовокзал и вокзал находятся рядом. Собственно в Кустанае так и было - в квартале друг от друга. По-моему это вполне нормально и так должно быть.
Цитата:
elektron:
Дорогие гости города

надо добавить "и жители города и области" . Таких (вполне прилично одетых, ожидающих автобус) тоже уводили как "подозрительных".
Я стояла и думала: блин, щас ко мне подойдут попросят документы (типа долго тут стоит и т.п. - докопаться можно по любому поводу при желании) , а я не брала их на эту "встречу", я просто жду бумаги, которые передали мне через водителя. И че - уведут и закроют до выяснения? :lol: :lol: :lol: "
В общем везде "праздник" жизни - все для для людей.
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§ drakon
Что не так с костанайским автовокзалом?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15558
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.01.19 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
И че - уведут и закроют до выяснения?

А чё? Отдала бы им пару - Тысяч тенге.
Их же дома ждут - жены, подруги,детишки.
А муж,папа, - пришёл домой - без подарков... :lol:
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§ elektron
Что не так с костанайским автовокзалом?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2379
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.01.19 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да а было время приезжал из Челябинска на последнем автобусе, городские уже не ходили, и пешком на КСК через весь город. Так же и с аэропорта раз пешым добирался, да ещё по сугробам.
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§ elektron
Что не так с костанайским автовокзалом?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2379
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.01.19 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А тут сервис, отогреют отпоют, может ещё и до дому довезут :lol: ;-)
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§ Алиса
Что не так с костанайским автовокзалом?
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4479
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 12.01.19 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Так же и с аэропорта раз пешым добирался, да ещё по сугробам.

а-ля Иван Сусанин :lol: :lol: Цитата:
drakon:
А чё? Отдала бы им пару - Тысяч тенге.

я жадная: им хронически поднимают зарплаты ..... почему-то 8-)
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§ drakon
Что не так с костанайским автовокзалом?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15558
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.01.19 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
я жадная: им хронически поднимают зарплаты

Не - жадничай. Вам тоже подняли зарплату,
за проверки тетрадей, ажжж до 15 тысяч... :lol:
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* Серый волк
Что не так с костанайским автовокзалом?
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9804
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 12.01.19 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Я стояла и думала: блин, щас ко мне подойдут попросят документы (типа долго тут стоит и т.п. - докопаться можно по любому поводу при желании) , а я не брала их на эту "встречу", я просто жду бумаги, которые передали мне через водителя. И че - уведут и закроют до выяснения? :lol: :lol: :lol:

Представляете как бы обрадовались пасущиеся на пассажирах барыганы в погонах, когда увидели процесс передачи?
Вы бы узнали много нового о терроризме, провозе запрещенных веществ, но все кончилось бы не двумя, а тремя-четырьмя тысячами. Цитата:
drakon:

[Исправлено: Ольга Колоколова, 12.01.2019 - 16:09]
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* Серый волк
Что не так с костанайским автовокзалом?
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9804
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 12.01.19 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
а-ля Иван Сусанин

Во! А точно! ;-) Местного этого акима приглашать посетить автовокзал абсолютно бесполезно.
Он ни раз на нем не был, не знает где это, и понятия не имеет зачем он нужен.
:-)
Приглашайте Назарбаева на лыжах в нашем замечательном Сосновом бору покататься.
Пока зима, хрустящий искрящийся снег, чудесные ароматные заповедные сосны (если не украли чинуши).

Возьмите с собой Масимова. Очень толковый чиновник. Переодевайтесь в лыжные костюмы.
Возьмите какой нибудь Ниссан с номерами десятого региона, термос, бультерброды и езжайте с Астаны прямо на Автовокзал. Вас ждут отличные позитивные приключения на старый Новый год! ;-)

Сначала вы не найдет куда приткнуть машину, как в ролике, потом вам барыги предложат за денюжку на карман её поставить у них. Сидящие под забором побирушки может быть покажут вам как вы знак нарушаете.
Поставив машину не спешите, спросите у любой мамаши с коляской как ей по городу на колёсах передвигаться, не сложно ли? Как тут в городе детские садики вернули детям?
Потм вас на автовокзале немножко повеселят местные охотящиеся полисяи. За то что лыжи не смазаны и удостоверения на них нет придется отдать пару тыс (в местной валюте, рубли они то-же с удовольствием возьмут).
Потом вас ждет отличный КВЕСТ, как найти автобус в Сосновый бор. Это будет очень непросто.

Может быть придется заночевать решая ребус. В этой тьмутаракани давно кучу автобусов сократили, а автопарк на 800 машин разграбили. Может быть с трассы как местным придется голосовать, чтоб подбросили.

[Исправлено: Ольга Колоколова, 12.01.2019 - 16:01]
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* Серый волк
Re: Что не так с костанайским автовокзалом?
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9804
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 12.01.19 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А тут сервис, отогреют отпоют, может ещё и до дому довезут :lol: ;-)

А представляете как удобно тем, кто едет дальше? Цитата:
Алиса:
представители правопорядка находили себе "жертв" (кстати, из числа ожидающих или приехавших) и не одну.

Приезжаете с Ёбурга или Челябы с рублями, или немца какая-нибудь с евриками из Аэропорта Челябы. А в кассе до райцентра Калдобинаколь тенге просят. А у вас после этих двоих пасущихся на пассажирах сдача в тенге!
Очень УДОБНО и обменник искать в дебрях города не нуно! ;-)
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§ elektron
Что не так с костанайским автовокзалом?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2379
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.01.19 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
а-ля Иван Сусанин :lol: :lol:

А-ля бедный студент, но гордый и счастливый :lol:
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