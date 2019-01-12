Алиса Что не так с костанайским автовокзалом? #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4479

Регистрация: 21.06.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:06 Еще добавлю вопросы к руководству автовокзала (может НГ вынесет все же их к хозяевам и будут ответы - как для снимавшего, так и для меня)

1. Вечером подъехали ожидать автобус тюменский - приходит согласно Расписанию в 21ч.30 мин. Ждемс. Уже подмерзаем прилично, т.к. прошло минут 40 от положенного графика. У кого узнать причину задержки маршрута? А ни у кого! Пошли в здание автовокзала в надежде найти дежурного, диспетчера или еще кого-то , кто даст хоть какой-то ответ. НИКОГО!!!!! По территории зато прогуливаются два представителя правоохранительных органов, выслеживающих "добычу". Время уже за 22.00. Минут через 15 позвонил водитель (у него были контакты мои) - сказал,что задержались на границе, но уже в ЗАтобольске и скоро будут. В общем, в ожидании пробыли "сверхнормы" часа 1,5. ЗА время нашего "тусования" уезжали пара-тройка маршрутов. Кто-то уезжал, кто-то встречал. Т.е. "движение" то было, а вот управлять этим "движением" некому. А если отменялся бы маршрут, сломался автобус, с водителем что-то случилось- кто будет информировать об этом пассажиров? Уже не веду речь об информировании об отправке, с какой платформы и т.д. НИКТО! Догадывайтесь и ищите сами.

PS: ДА, и таки представители правопорядка находили себе "жертв" (кстати, из числа ожидающих или приехавших) и не одну. Уводили в здание автовокзала и там с ними "работали".

Вот такой у нас автовокзал "любящий" своих клиентов и создающий все условия для них.



Прекрасно знаю, что не раз тема автовокзальная тут поднималась. Но, видимо, она будет периодически подниматься пока руководство данного заведения не включит мозги и не начнет хоть что-то менять.



[Исправлено: Алиса, 12.01.2019 - 13:08]