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§ NG.kz
Еще один таксист, "умывший" клиента зеленкой, попал в поле зрения полиции
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34713
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.01.19 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пример костанайского таксиста, который заставил умыться зеленкой не расплатившуюся пассажирку, и попавшего за это под суд, не стал уроком для его казахстанских коллег. В СКО таксиста, решившего таким образом проучить клиента, привлекли за мелкое хулиганство.
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§ Сыкымы
Re: Еще один таксист, "умывший" клиента зеленкой,...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 783
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 12.01.19 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Клиент в итоге отказался оплачивать поездку, и водитель решил его наказать. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33463

А за то, что в праздники стоимость проезда в 2 раза выше, кого надо - наказывать? И как?
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§ сайлау курманов
Re: Еще один таксист, "умывший" клиента зеленкой,...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3002
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 12.01.19 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я бы тоже умыл, надеяться на полицаев не надежно.
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* Алиса
Еще один таксист, "умывший" клиента зеленкой, попал в поле зрения полиции
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4479
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 12.01.19 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
А за то, что в праздники стоимость проезда в 2 раза выше, кого надо - наказывать

так в таком случае надо "глобально" уже дела вести. Ведь не только таксисты такое творят... Ведь сразу почти после Нового года люди стали говорить что цены поднялись в магазинах....И это не в праздники, а уже после таковых, в будние дни. Чего уж только таксистов обвинять?....

[Исправлено: Алиса, 12.01.2019 - 15:07]
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* elektron
Re: Еще один таксист, "умывший" клиента зеленкой,...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2376
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.01.19 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну уроды моральные остались, или уже за теньгушку и мать родную продадут. Да я бы этого водилу и тех кто снимал на колени бы поставил, уроды, ничего святого.
Имею право отказатся от такси. Проблемы предьявляйте официально. Слов нет.
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