Цитата: Сыкымы:

А за то, что в праздники стоимость проезда в 2 раза выше, кого надо - наказывать

так в таком случае надо "глобально" уже дела вести. Ведь не только таксисты такое творят... Ведь сразу почти после Нового года люди стали говорить что цены поднялись в магазинах....И это не в праздники, а уже после таковых, в будние дни. Чего уж только таксистов обвинять?....



[Исправлено: Алиса, 12.01.2019 - 15:07]