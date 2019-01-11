alex_60 Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #34





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2426

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:35 Цитата: drakon:

Я им верю,



ошибаются они.

вот у них в этой ветке что ты говоришь. названия картин .

Георгий СОКОВ, Из серии «Старый Костанай», «Яушевский пассаж», холст, масло, 1994 г.

Олег КУСКОВ, «Когда деревья были большими. Костанай, 80-е годы», холст, масло, 2018 г.

Георгий СОКОВ, из серии «Старый Костанай», «Улица Большая», холст, масло, 1997 г.



так я тебе открою глаза. и им тоже, читают же иногда нас .

у меня этот календарь НГ реальный стоит на столе.

и в нем написано во всех названиях этих картин -КУСТАНАЙ,

а не Костанай как в той ветке про календарь.