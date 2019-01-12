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Представляете как бы обрадовались пасущиеся на пассажирах барыганы в погонах, когда увидели процесс передачи?
Вы бы узнали много нового о терроризме, провозе запрещенных веществ, но все кончилось бы не двумя, а тремя-четырьмя тысячами. Цитата:
drakon:
Архимед, тебе должность - дали, наверное только за твоё имя? Ну нихрена в городе - не делается...
Проблемы? Жулики владеющие целым автовокзалом и загадившие его до состояния шинка барыг в подворотне? Бардак, грязь, заборы, барыги в погонах под заборами и внутри?
Еготамнет
Представил себе эту картину во что этот лучший в стране автовокзал превратили.
Наверное ещё и грязищи кругом валом во всех углах, на которую уже никто внимания не обращает, как на снег не убранный с проездов и проходов.
Ему это не надо. Еготамнет!
В его акимате параллельная реальность. С этой не пересекается.