





(Пользователи) Сообщений: 9801

Регистрация: 19.08.08 (Пользователи)

Отправлено: - 14:46 Цитата: Алиса:

Я стояла и думала: блин, щас ко мне подойдут попросят документы (типа долго тут стоит и т.п. - докопаться можно по любому поводу при желании) , а я не брала их на эту "встречу", я просто жду бумаги, которые передали мне через водителя. И че - уведут и закроют до выяснения? Я стояла и думала: блин, щас ко мне подойдут попросят документы (типа долго тут стоит и т.п. - докопаться можно по любому поводу при желании) , а я не брала их на эту "встречу", я просто жду бумаги, которые передали мне через водителя. И че - уведут и закроют до выяснения?

Представляете как бы обрадовались пасущиеся на пассажирах барыганы в погонах, когда увидели процесс передачи?

Вы бы узнали много нового о терроризме, провозе запрещенных веществ, но все кончилось бы не двумя, а тремя-четырьмя тысячами. Цитата: drakon:

Архимед, тебе должность - дали, наверное только за твоё имя? Ну нихрена в городе - не делается... Архимед, тебе должность - дали, наверное только за твоё имя? Ну нихрена в городе - не делается...

Проблемы? Жулики владеющие целым автовокзалом и загадившие его до состояния шинка барыг в подворотне? Бардак, грязь, заборы, барыги в погонах под заборами и внутри?

Еготамнет



Представил себе эту картину во что этот лучший в стране автовокзал превратили.

Наверное ещё и грязищи кругом валом во всех углах, на которую уже никто внимания не обращает, как на снег не убранный с проездов и проходов.

Ему это не надо. Еготамнет!

В его акимате параллельная реальность. С этой не пересекается.