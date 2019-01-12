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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Три процента избранных
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34710
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.01.19 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По данным экономиста Айдархана Кусаинова, в Казахстане предпринимателей - 2% от всего населения. И 1% - крупных бизнесменов и топ-менеджеров. Как ни странно, государство заботится о тех самых 1% + 2% = 3%.
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* maxsaf
Re: Николай ВОРОНИН: Три процента избранных
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1140
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.01.19 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ну а министры, депутаты и акимы, естественно, еще меньше. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33450

Они читают и смеются :-)
Зарплаты составляют крохотную часть от их доходов, вы им хоть какую зарплату сделайте, хоть 30%, хоть 3% от средней.
Налог на роскошь - не смешите, у них же ничего нет. Необходимый минимум переписан на других людей, остальное - вообще вне досягаемости. 8-)
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* elektron
Николай ВОРОНИН: Три процента избранных
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2372
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.01.19 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NG.kz:
По данным экономиста Айдархана Кусаинова, в Казахстане предпринимателей - 2% от всего населения. И 1% - крупных бизнесменов и топ-менеджеров. Как ни странно, государство заботится о тех самых 1% + 2% = 3%.


Ну так сам о себе не позаботишся, никто не позаботится! :lol:
Про замки и виллы в Лондоне или квартиры люксусные в париже, лучше и не говорить.
Даже из гугла инфа стирается быстрее чем появляется 8-)
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§ alex_60
Re: Николай ВОРОНИН: Три процента избранных
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2424
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.01.19 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
там реальнее вообще 1 процент владеет 99,99.
а этот "экономист", Айдархан Кусаинов
оцените это "эксперта"
//19 июля 2018 г доллар вновь достиг своего максимума в этом году на торгах KASE. Так, средневзвешенный курс доллара США составил 344,98 тенге . Айдархан Кусаинов объяснил, что повода для волнений нет и курс продолжает варьироваться в пределах ожидаемого коридора: 320 - 350 тенге за доллар. Последний рост эксперт объяснил тем, что это лишь сезонное явление, связанное с отпускам
Спад ожидаемо произойдет в октябре, и тенге вновь вернется в привычный коридор.///
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§ Добринцофф
Re: Николай ВОРОНИН: Три процента избранных
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6306
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 12.01.19 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По моему в Казахстане большая часть трудоспособного населения,просто вынуждена была стать предпринимателями,мы же не в Германии живём где государство будет платить пособия и искать тебе работу,у нас в этом плане всё проще,хочешь кушать, думай сам как заработать вот и открывают люди магазинчики ,кафешки,СТОшки,ателье и.т.д
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§ alex_60
Николай ВОРОНИН: Три процента избранных
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2424
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.01.19 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в период перелома интересно было ходить на зеленый базар.
вот начальник чей-то торгует носками,
учительница продает что-то.
знакомые апогеевцы-первые лица- привезли
игрушки под новый год,и стоят , сами торгуют.
//Всемирная история, Банк Империал// (С)

[Исправлено: alex_60, 12.01.2019 - 10:56]
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* elektron
Николай ВОРОНИН: Три процента избранных
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2372
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.01.19 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
По моему в Казахстане большая часть трудоспособного населения,просто вынуждена была стать предпринимателями

Сомневаюсь, всё же наверное бюджетников больше ;-)
да и по остальному, предвзятое мнение, мало чего имеющее общего с реальностью 8-)
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§ Добринцофф
Николай ВОРОНИН: Три процента избранных
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6306
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 12.01.19 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
вот начальник чей-то торгует носками,

Я то же носками торговал,и бюсгалтерами "Milavitsa" :oops: с Белоруссии привёз,девки с удовольствием брали. :-)
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§ alex_60
Николай ВОРОНИН: Три процента избранных
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2424
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.01.19 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Сомневаюсь, всё же наверное бюджетников больше


разговор не про нынешнее время.

//большая часть трудоспособного населения,просто вынуждена была стать//

сейчас да, 80 процентов наверное силовые структуры,
акиматовские, которые "планируют урожаи" ,
рубят деревья. "пилят " бюджет.
это же те 97 или сколько то процентов , которые "за" на всяких выборах.
поэтому их "кормят ". повышением зарплат в частности.

[Исправлено: alex_60, 12.01.2019 - 11:35]
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§ alex_60
Николай ВОРОНИН: Три процента избранных
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2424
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.01.19 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
бюсгалтерами "Milavitsa" с Белоруссии


о, это классика. да и трикотаж белорусский весь.
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§ alex_60
Николай ВОРОНИН: Три процента избранных
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2424
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.01.19 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
и бюсгалтерами


не понимаю . где корректор форума по грамматике.
Букет цветов вроде.
тут такой беспредел творится.
бюсгалтер написали.
Бюстгальтер . так правильно.
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* таноми52
Re: Николай ВОРОНИН: Три процента избранных
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 461
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 12.01.19 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще-то, утверждается, что к предпринимательству способны около 10 % от населения. У нас что ли только 3 %? Остальным не дают развернуться? Да и из 3-х %, скорее всего, большинство не честным предпринимательством утвердились, а просто хапнули из народного добра, а то и рейдерством не побрезговали. Теперь царят и не дают возможности другим развернуться. Это ведь означает конкуренцию, надо же будет среди конкурентов выживать и развиваться, а для этого мозги надо иметь, проще давить, находясь на верху
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