Цитата: KOS77:

Есть за 2-4 тыс. евро и тоже не эликсир бессмертия, а всего лишь попытка продления жизни онкобольных, но пока их "выбьешь" можно просто не дожить до получения...

Ну так раз пример с германии берут, так пусть всё и оплачивают, для онкобольных. Про какие накрутки или ещё чего речь может быть?Если государство не в состоянии обеспечить население медикаментами? Не говоря про лечение.



Если есть такие цены, и пока они есть, это будет бизнес.

Но никак не медицина. А значит кому то это выгодно, что так оно и есть.

И с Германией тут абсолютно ничего общего нет.



[Исправлено: elektron, 11.01.2019 - 19:20]



[Исправлено: elektron, 11.01.2019 - 19:35]