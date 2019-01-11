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§ NG.kz
Цены на лекарства в РК установят по опыту Германии: чем дешевле препарат, тем выше наценка
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34710
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.01.19 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Председатель Комитета фармации Министерства здравоохранения РК Людмила Бюрабекова рассказала, какой механизм будут применять для регулирования цен на лекарства.
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* elektron
Цены на лекарства в РК установят по опыту Германии: чем дешевле препарат, тем выше наценка
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2372
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.01.19 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KOS77:
Есть за 2-4 тыс. евро и тоже не эликсир бессмертия, а всего лишь попытка продления жизни онкобольных, но пока их "выбьешь" можно просто не дожить до получения...

Ну так раз пример с германии берут, так пусть всё и оплачивают, для онкобольных. Про какие накрутки или ещё чего речь может быть?Если государство не в состоянии обеспечить население медикаментами? Не говоря про лечение. :-x

Если есть такие цены, и пока они есть, это будет бизнес.
Но никак не медицина. А значит кому то это выгодно, что так оно и есть.
И с Германией тут абсолютно ничего общего нет.

[Исправлено: elektron, 11.01.2019 - 19:20]

[Исправлено: elektron, 11.01.2019 - 19:35]
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* maxsaf
Re: Цены на лекарства в РК установят по опыту Германии: чем...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1140
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.01.19 - 00:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
konsultant:
Да к тому же непонятно из слов выступающего цена за что, за пачку? коробку? таблетку? за курс? Так будут продавать на развес, с любимой наценкой 68%.

Теперь часть таблеток будет продаваться поштучно, микстуры - по капле. Мази - прям в аптеке будут мазать, по чуть-чуть :lol:
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§ alex_60
Цены на лекарства в РК установят по опыту Германии: чем дешевле препарат, тем выше наценка
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2424
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.01.19 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
А может по опыту Германии и оплату труда тоже установить в районе 3000 евро.


нет, не надо.
тогда коммуналку платить будем тысячу евро,
и 1500 евро.
налогов разных.
плюс бензин по 660 тенге и прочие "плюшки" впридачу.
зубы придется ездить ремонтировать в Киргизию, или куда там.
по субботам рыскать в поисках просроченных продуктов.

[Исправлено: alex_60, 12.01.2019 - 10:48]
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§ alex_60
Цены на лекарства в РК установят по опыту Германии: чем дешевле препарат, тем выше наценка
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2424
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.01.19 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и вообще болеть не надо,
надо вести здоровый образ жизни,
больше времени проводить на воздухе, природе.
посещать музеи, театры.для снятия стресса.
путешествовать по мере возможности.
бегать, прыгать , да и просто совершать променад каждый день..
да и народных средств много, если чего.
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§ alex_60
Цены на лекарства в РК установят по опыту Германии: чем дешевле препарат, тем выше наценка
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2424
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.01.19 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Цены на лекарства в США в 2018 году упали впервые за почти полвека, и американцы смогли сэкономить на рецептурных лекарствах 26 млрд долларов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.//

в америке надо закупать теперь, там лекарства подешевели.
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