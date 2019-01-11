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KOS77:
Есть за 2-4 тыс. евро и тоже не эликсир бессмертия, а всего лишь попытка продления жизни онкобольных, но пока их "выбьешь" можно просто не дожить до получения...
Ну так раз пример с германии берут, так пусть всё и оплачивают, для онкобольных. Про какие накрутки или ещё чего речь может быть?Если государство не в состоянии обеспечить население медикаментами? Не говоря про лечение.
Если есть такие цены, и пока они есть, это будет бизнес.
Но никак не медицина. А значит кому то это выгодно, что так оно и есть.
И с Германией тут абсолютно ничего общего нет.
[Исправлено: elektron, 11.01.2019 - 19:20]
[Исправлено: elektron, 11.01.2019 - 19:35]