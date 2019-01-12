Цитата: NG.kz:

По данным экономиста Айдархана Кусаинова, в Казахстане предпринимателей - 2% от всего населения. И 1% - крупных бизнесменов и топ-менеджеров. Как ни странно, государство заботится о тех самых 1% + 2% = 3%.



Ну так сам о себе не позаботишся, никто не позаботится!

Про замки и виллы в Лондоне или квартиры люксусные в париже, лучше и не говорить.

Даже из гугла инфа стирается быстрее чем появляется